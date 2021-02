Perleberg

Die Siebes-Tages-Inzidenz im Landkreis Prignitz ist am Mittwoch wieder stark angestiegen und beträgt jetzt 191,71 Neu-Infizierte auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Grund: 65 neue laborbestätigte Corona-Fälle sind laut Mitteilung vom Mittwoch hinzugekommen. Aktuell sind damit 357 Personen im Kreis infiziert. Es ist ein weiterer Erkrankter verstorben, damit erhöht sich die Zahl auf insgesamt 105.

„Die Inzidenzzahlen im Landkreis Prignitz sind einfach zu hoch“, findet auch Landrat Torsten Uhe. Zumal ein Ansteigen über 200 bedeuten würde, dass die 15-Kilometer-Regel wieder in Kraft tritt.

25 weitere positive Fälle in Marienfließ

Aktuell gibt es mehrere Schwerpunkte für neue Infektionen. Im Seniorenzentrum in Marienfließ wurden 25 weitere positive Corona-Fälle, davon 17 Bewohner und acht Mitarbeiter, nachgewiesen.

In der Kita in Kemnitz wurde eine Erzieherin positiv getestet, 25 Personen mussten daraufhin in Quarantäne versetzt werden.

In der Kita Piccolino in Perleberg ist eine Erzieherin positiv auf Covid 19 getestet worden, zehn Kinder sowie vier Erzieherinnen mussten in Quarantäne gehen.

Im Ambulanten Pflegedienst in Karstädt sind acht positive Fälle bei Mitarbeitern und Betreuten festgestellt worden.

Erklärungen für die hohe Inzidenzzahl

Eine mögliche Erklärung für die wieder hohe Inzidenz ist, dass der Anteil betagter Bürger im Landkreis Prignitz besonders ausgeprägt ist. So ist der Anteil der 80-jähirgen und älter an der Gesamtbevölkerung der Prignitz mit 9,3 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 7,82 Prozent. Ein Teil dieser Menschen lebt in stationären Pflegeeinrichtungen, wo immer wieder Infektionen in den letzten Wochen zu verzeichnen waren. Auch daraus ergibt sich ein höherer Inzidenzwert.

Eine weitere Erklärung ist, dass im Landkreis von Anfang an sehr viel getestet wurde und wird, zum Beispiel jede Kontaktperson der Kategorie I. Dementsprechend sind die Zahlen höher als in jenen Landkreisen, die nur symptomatische Kontaktpersonen testen. „Dieses Vorgehen liefert aber ein sehr reelles Bild vom Infektionsgeschehen in der Prignitz“, weiß Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Kreisverwaltung.

15-Kilometer-Regel könnte bald wieder in Kraft treten

Mit dem aktuellen Wert von 191,71 droht zudem wieder das Einsetzen der 15-Kilometer-Regel aus der Eindämmungsverordnung vom 22. Januar. Sie konnte seit Montag ausgesetzt werden, weil seit dem 3. Februar der Inzidenzwert durchgängig unter die 200er Marke fiel. Die 15-Kilometer-Regel gilt wieder ab dem Tag, an dem der 7-Tages-Inzidenzwert über 200 liegt. Der Wert wird täglich auf der Internetseite des Landkreises Prignitz veröffentlicht.

Leicht positive Entwicklung im Kreiskrankenhaus Prignitz

Im Kreiskrankenhaus Prignitz werden aktuell 23 Patienten, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, behandelt. Die Patienten befinden sich auf der Isolierstation sowie im isolierten Bereich der Psychiatrischen Klinik. Ein Großteil von ihnen ist schwer erkrankt.

Auf der Intensivstation werden davon zurzeit 5 SARS-CoV-2 positive Patienten mit (nicht) invasiver Beatmung behandelt. In den vergangenen vier Tagen sind 5 Patienten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verstorben.

Seit einigen Tagen ist eine leicht positive Entwicklung bei der Zahl der zu behandelnden positiv getesteten Patienten zu erkennen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag. Somit die Zahl der bestätigten Fälle entsprechend geringer als in unter der Woche.

