Perleberg

Wie wichtig es ist, dass das Impfen schnell in Gange kommt, zeigt die neueste Entwicklung der Corona-Zahlen in der Region. Denn seit zwei Tagen ist die Inzidenz wieder ordentlich nach oben gegangen. Sie liegt jetzt bei 70,91 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner.

Aktuell sind im Landkreis 103 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Im Vergleich zu Mittwoch verzeichnete der Landkreis am Donnerstag 17 laborbestätigte Fälle mehr. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis seit Ausbruch der Corona-Krise beträgt damit 2475 Corona-Fälle. Von diesen Personen gelten 2238 als genesen, 16 mehr als noch am Mittwoch. Es ist kein weiterer Erkrankter verstorben, damit liegt die Zahl weiter bei insgesamt 134 Verstorbenen.

18 Personen in Meyenburg in Quarantäne

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie bei 55 Erkrankten im Landkreis Prignitz Virusmutationen festgestellt. Am Donnerstag wurde bei sieben weiteren Erkrankten eine Mutation festgestellt.

Im Zusammenhang mit einem positiven Coronatest in einer Kita in Meyenburg wurden 18 Personen in Quarantäne versetzt.

Impfzentrum startet, Termine können gebucht werden

Wie bereits berichtet, geht das Impfzentrum des Landes, das der Landkreis Prignitz in der Perleberger Rolandhalle errichtet hat und das vom DRK-Kreisverband Prignitz betrieben wird, am kommenden Dienstag, 16. März, ans Netz.

Ab sofort können impfberechtigte Prignitzer Termine über die Rufnummer 116 117 für das Impfzentrum Perleberg buchen.

Pritzwalk: Schnelltests werden nicht an den Räumlichkeiten scheitern

In Sachen Schnelltest-Zentren gab es am Mittwoch die Feinabstimmung zwischen Kreis und Kommunen, wie der Landkreis mitteilte. Dabei geht es darum, in den Städten Möglichkeiten dafür anbieten zu können. Die Stadt Pritzwalk wird dabei aktiv mitmachen. Sie werde die gegebenen Möglichkeiten der Test-Verordnung ausschöpfen, wenn sie in Kraft tritt, ließ sie verlauten.

An den Räumlichkeiten sollte es nicht scheitern: In der Stadt stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. „Es gilt, der Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen zu wirken. Das sollte in erster Linie die wirksame Umsetzung der Impfstrategie sein“, heißt es in dem Statement weiter.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Julia Redepenning