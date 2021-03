Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Prignitz steig auch am Samstag leicht weiter und überschritt den Wert 80. Elf neue Corona-Fälle wurden vermeldet. Ab Montag öffnen 13 Schnelltest-Zentren und am Dienstag das Impfzentrum in Perleberg. Das müssen Sie jetzt wissen.