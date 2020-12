Perleberg

Auch am Montag verzeichnet das Prignitzer Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Fall. Das teilte der Landkreis am Montagnachmittag mit. Drei Menschen wurden aber auch als von Covid-19 genesen gemeldet.

Prignitzer Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Montag 173,32 und ist damit nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Am Sonntag lag dieser Wert noch bei 174,64. Die zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes appellieren an alle Prignitzer, unnötige Kontakte so gut es geht zu vermeiden.

Im Kreiskrankenhaus Prignitz werden nach einer Mitteilung der Einrichtung vom Montag aktuell 17 Patienten, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, behandelt. Die Patienten befinden sich auf der Isolierstation sowie im isolierten Bereich der Psychiatrischen Klinik. Ein Großteil von ihnen ist schwer erkrankt. Drei weitere Patienten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sind am Wochenende verstorben.Auf der Intensivstation werden zur Zeit keine SARS-CoV-2 positiven Patienten behandelt.

Corona: Fälle im KMG Seniorenheim Pritzwalk

Im KMG Seniorenheim in Pritzwalk sind laut Mitteilung vom Montag zwei Covid 19-Fälle aufgetreten. Daraufhin wurden elf Personen im Schnelltest positiv getestet. Auch bei drei Mitarbeitern erbrachte der Schnelltest ein positives Ergebnis. Am morgigen Dienstag wird von allen Bewohnern des Hauses ein Abstrich genommen.

Wie am Freitag bekannt wurde, befinden sich aktuell mehr als 700 Prignitzer in Quarantäne. Wie lange diese Isolation bereits anhält, geht aus dieser Zahl jedoch nicht hervor. Gezählt werden alle, ob erst kürzlich oder schon 14 Tage lang in Quarantäne.

Während Pandemie bislang 544 Prignitzer erkrankt

Aktuell zählt das Prignitzer Gesundheitsamt 218 Menschen, die akut mit Corona infiziert sind. Seit Beginn der Pandemie registriert das Gesundheitsamt für den Landkreis Prignitz 544 bestätigte Corona-Fälle. 320 davon gelten als genesen. Sechs Menschen sind an oder mit der Krankheit verstorben. Mit aktuell 102 Erkrankten zählt die Stadt Wittenberge die meisten Corona-Fälle.

„Die Wucht der tatsächlichen Infektionszahlen, insbesondere im Süden Brandenburgs, hat deutlich gemacht, dass jetzt die Zeit des Handelns und nicht des Diskutierens ist“, unterstreicht Landrat Torsten Uhe mit Blick auf die am Sonntag stattgefundene Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder. Der harte Lockdown sei notwendig, um Schlimmeres zu verhindern, so Uhe, der selbst gerade eine Corona-Erkrankung auskuriert.

17 Personen aus mehreren Haushalten feierten

Am Wochenende gab es in der Prignitz mehrere Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung. Am Sonntag gegen 15.30 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer privaten Feier in einem Ortsteil von Karstädt gerufen. Dort hatten sich insgesamt 17 Personen aus mehreren Haushalten getroffen. Die Meisten waren gekommen, um den Jubilaren ein Ständchen zu singen. Die Abstände wurden hierbei eingehalten. Die Beamten erhoben die Personalien und baten die Anwesenden, nach Hause zu gehen.

Samstag gegen 07.45 Uhr kam es in der Straße Lindengang in Pritzwalk zu einem Polizeieinsatz, weil es in einem Haus zu Streitigkeiten gekommen war. Daraufhin konnten am Einsatzort vier Personen aus jeweils vier Haushalten angetroffen werden.

Am Samstag gegen 14.00 Uhr wurde aus einer Wohnung eines 57-Jährigen in der Meyenburger Straße in Wittenberge ruhestörender Lärm gemeldet. Polizeibeamte stellten neben dem polnischen Mieter in der Wohnung zwei weitere Personen aus eigenständigen Haushalten fest.

In allen Fällen wurden die Ansammlungen beendet, die Personalien erhoben und an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

Von Julia Redepenning