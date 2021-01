Perleberg

Am Samstag meldete das Prignitzer Gesundheitsamt wieder 27 neue, laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis Prignitz. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises bleibt weiter hoch und stieg auf leicht auf 284,93. Gegenüber Freitag sind keine weiteren Sterbefälle zu verzeichnen. Bisher sind im Landkreis 65 Personen an Covid-19 gestorben.

Aktuell gibt es im Landkreis 614 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Es sind keine weiteren Erkrankten genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 1654 Corona-Fälle. Davon gelten 975 als genesen.

Pritzwalk und Perleberg mit den meisten Corona-Fällen

Die beiden Kommunen mit den meisten aktuellen Corona-Fällen sind mit Stand vom Samstag die Stadt Pritzwalk (143) und die Stadt Perleberg (142). Die Stadt Wittenberge verzeichnet aktuell 96 Corona-Fälle. Es folgen das Amt Bad Wilsnack-Weisen (44), die Gemeinde Karstädt (39), das Amt Putlitz-Berge (33), die Gemeinde Gumtow (31), die Gemeinde Groß Pankow (25), das Amt Meyenburg (24), die Gemeinde Plattenburg (19) und das Amt Lenzen-Elbtalaue (18).

Kitas gehen ab Montag wieder in den Normalbetrieb

Kitas gehen ab Montag wieder in den Normalbetrieb. Die Regelung basiert auf der Eindämmungsverordnung, die bis zum 31. Januar Gültigkeit hat. In Abstimmung mit den Kommunen wird die Allgemeinverfügung des Landkreises, die ab 4. Januar galt, nicht mehr verlängert. Das tatsächliche Infektionsgeschehen in den Kitas liegt bei 1,7 Prozent und somit sind Kitas laut Kreis kein Hotspot.

Das mobile Impfteam des DRK konnte inzwischen insgesamt 725 Personen aus fünf Pflegeheimen impfen.

Ab der Kreisgrenze gilt die 15-Kilometer-Regelung

Nachdem mehrere Tage darüber spekuliert worden ist, wie die 15-Kilometer-Regelung umgesetzt wird, besteht nun Gewissheit. Im Land Brandenburg wird der 15-Kilometer-Radius um die Landkreisgrenze gezogen und nicht um den Wohnort, wie ursprünglich von vielen angenommen wurde. So zumindest steht so in der neuen Eindämmungsverordnung, die das Land am Freitag veröffentlicht hat. Die Regel gilt, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 200 liegt – also nach wie vor auch für die Prignitz.

Solange die Inzidenz nicht sieben Tage in Folge unter besagte Marke fällt, dürfen die Prignitzer sich nicht weiter als 15 Kilometer über die Kreisgrenze hinaus für touristische Ausflüge, Sport oder Bewegung im Freien bewegen. Nur mir einem triftigen Grund bleibt es gestattet. Dazu zählt etwa der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder um zum Einkaufen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Bernd Atzenroth