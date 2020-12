Perleberg

Am Mittwoch sind im Landkreis Prignitz 31 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Das teilte der Landkreis am Mittwochnachmittag mit. 29 Menschen wurden aber auch als von Covid-19 genesen gemeldet.

Prignitzer Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Mittwoch 179,89, ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen und wieder etwas mehr an die 200er-Marke herangerückt. Am Dienstag lag dieser Wert noch bei 175,95. Die zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes appellieren an alle Prignitzer, unnötige Kontakte so gut es geht zu vermeiden.

In der Tagespflege Lebenswert in Wittenberge ist eine Mitarbeiterin positiv auf Covid 19 getestet worden. Neun Besucher sowie zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung wurden daraufhin in Quarantäne versetzt, wie der Landkreis Prignitz am Dienstagnachmittag mitteilte.

107 Personen in Wittenberge erkrankt

Aktuell zählt das Prignitzer Gesundheitsamt 238 Menschen, die akut mit Corona infiziert sind. Seit Beginn der Pandemie registriert das Gesundheitsamt für den Landkreis Prignitz 599 bestätigte Corona-Fälle. 354 davon gelten als genesen. Sieben Menschen sind an oder mit der Krankheit verstorben.

Mit aktuell weiterhin 107 Erkrankten zählt die Stadt Wittenberge wie schon seit Tagen die mit Abstand meisten Corona-Fälle. Aber auch in fast allen anderen Städten, Ämtern und Gemeinden im Landkreis werden jetzt steigende Zahlen verzeichnet.

Pandemie wütet auch in anderen Kommunen

In der Stadt Perleberg sind es derzeit 22 aktuell erkrankte Personen, im Amt Bad Wilsnack-Weisen 23 und in der Stadt Pritzwalk 22. Die Gemeinde Gumtow verzeichnete am Dienstag 12, die Gemeinde Plattenburg 17 Fälle und das Amt Lenzen Elbtalaue zehn Fälle.

Sieben derzeit positiv gemeldete Fälle sind es jeweils im Amt Meyenburg und in der Gemeinde Karstädt sowie jeweils sechs im Amt Putlitz-Berge und fünf in der Gemeinde Groß Pankow.

„Die Wucht der tatsächlichen Infektionszahlen, insbesondere im Süden Brandenburgs, hat deutlich gemacht, dass jetzt die Zeit des Handelns und nicht des Diskutierens ist“, unterstreicht Landrat Torsten Uhe mit Blick auf die am Sonntag stattgefundene Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder. Der harte Lockdown sei notwendig, um Schlimmeres zu verhindern, so Uhe, der selbst gerade eine Corona-Erkrankung auskuriert.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

Von Julia Redepenning