Auch am Samstag bleibt die Inzidenz des Landkreises Prignitz weit über 100. Der exakte Wert 132,6 liegt dabei aber niedriger als am Freitag. 18 Menschen wurden am Samstag als neue, vom Labor bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am Sonntag wird auch in Perleberg der Corona-Toten gedacht. Das müssen Sie jetzt wissen.