Perleberg

Aktuell sind im Landkreis 404 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Zur gestrigen Meldung verzeichnet der Landkreis 41 laborbestätigte Fälle mehr. Ein Erkrankter ist genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 784 Corona-Fälle. Davon gelten 373 als genesen. 7 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 330,89/100 000 Einwohner.

110 Corona-Fälle im KMG-Seniorenheim Pritzwalk

Im Seniorenheim der KMG in Pritzwalk sind mittlerweile 110 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet worden. Dies bezieht sich auf die Testergebnisse von 149 Personen. Acht Erkrankte befinden sich mittlerweile in der benachbarten KMG-Klinik Pritzwalk. Für das Seniorenheim gilt mittlerweile ein Betretungsverbot.

Anzeige

Das ist allerdings die einzige Konsequenz, die das Überschreiten einer Inzidenz von 200 im Landkreis bislang hat. Das Gesundheitsministerium musste, wie für den Fall dieser Überschreitung vorgesehen, darüber informiert werden. Es sah noch keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen außer dem Betretungsverbot, da es sich nach seiner Einschätzung im KMG-Heim noch um ein abgegrenztes Infektionsgeschehen handelt.

Im Kreiskrankenhaus Prignitz Perleberg werden derzeit 21 Personen mit einer Covid-9-Infektion behandelt.

Manche Schule neu betroffen, 735 Menschen in Quarantäne

Weitere Ausbrüche in der Größenordnung wie bei der KMG gibt es derzeit nicht, allerdings laut Danuta Schönhardt, für Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin n der Prignitzer Kreisverwaltung, kleinere Vorgänge, etwa zwei positive Fälle am Perleberger Gymnasium, einen an der Rolandschule so wie Fälle in der ein oder anderen ambulanten Pflegeeinrichtung.

Laut Amtsärztin Dagmar Schönhardt befinden sich derzeit 735 Personen landkreisweit aktuell in Quarantäne. In der vergangenen Woche wurden 597 Personen auf das Coronavirus getestet, entwedet in der Station in Wittenberge oder aber per mobilen Abstrichen durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

Von MAZ-Online