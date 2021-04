Perleberg

Die Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz blieb auch am Karfreitag stabil bei 140,5. Das ist der Wert, den das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ermittelt hat. Der LAVG-Wert ist entscheidend dafür, ob die in der Prignitz seit Dienstag geltende Notbremse auch nach zwei Wochen bestehen bleibt oder dann wieder aufgehoben werden kann. Zunächst sieht es erst einmal nicht danach aus.

Allerdings ist der Anstieg der Zahlen in der Prignitz nicht so explosionsartig wie in anderen Landkreisen, wie Danuta Schönhardt vom Gesundheitsamt des Kreises Prignitz erklärt hatte.

13 neue Corona-Fälle am Karfreitag

Das Gesundheitsamt Prignitz meldete am Karfreitag 13 laborbestätigte neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Infizierten liegt nun aktuell bei 232 Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Prignitz 2731 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 2358 davon gelten inzwischen wieder als genesen. 141 Erkrankte sind gestorben.

Sorgen bereitet dem Gesundheitsamt der weitere Anstieg der Mutationen des neuartigen Corona-Virus. Inzwischen sind die Virusmutationen, die als wesentlich ansteckender gelten und auch schwere Verläufe mit sich bringen, bei 249 Erkrankten festgestellt worden.

Allein am Freitag kamen 17 weitere Mutationen hinzu. Ob eine Mutation vorliegt oder eine „normale“ Corona-Erkrankung, lässt sich immer erst mit einem weiteren, aufwändigeren Test feststellen, die Meldung erfolgt deshalb immer zeitversetzt.

In einer Einrichtung in Demerthin wurde eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet. Des Weiteren wurde in einer Einrichtung in Berge ebenfalls eine weitere Person positiv auf das Corona-Virus getestet.

Mehr als 9000 Covid-19-Erstimpfungen im Landkreis verabreicht

Aber die Impfungen im Landkreis gehen dafür mittlerweile gut voran. Im Landkreis Prignitz sind mit Stand vom Donnerstag 9006 Erstimpfungen im Impfzentrum Perleberg, in den Krankenhäusern, durch mobile Impfteams und in Arztpraxen verabreicht worden. Eine Zweitimpfung erhielten 1866 Impfberechtigte.

Die mobilen Impfteams waren in dieser Woche in den Prignitzer Lebenshilfe-Werkstätten in Wittenberg, beim CJD in Giesensdorf und bei der Einrichtung des Deutschen Ordens in Klein Linde.

Alleine im Impfzentrum ist in dieser Woche noch einmal 1434 Menschen die Vakzine von Biontech verabreicht worden, wie Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums, erklärte.

Kein Aufschluss darüber, wie viele Prignitzer unter den Geimpften sind

Diese Zahlen geben keinen Aufschluss darüber, wie viele Bürger des Landkreises hierbei geimpft wurden. Die Impfzentren zum Beispiel sind Einrichtungen des Landes, in denen sich auch Impfberechtigte anderer Regionen über die bekannte Hotline 116 117 oder impfterminservice.de in Perleberg anmelden können. Ebenso können sich Prignitzerinnen und Prignitzer in anderen Impfzentren wie zum Beispiel Kyritz impfen lassen – was viele aus dem östlichen Teil des Landkreises Prignitz auch schon getan haben.

Zu den Impfungen in Hausarztpraxen wünscht sich Marcus Bethmann vom Land und von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ein kreisscharfes Monitoring, vor allem vor dem Hintergrund, dass ab kommender Woche nicht nur die Modfellpraxen, sondern alle Hausärzte impfen können.

Noch 400 freie Impftermine für kommende Woche

Für kommende Woche sind laut Johannes Neumann 2304 Impftermine im Impfzentrum Perleberg bereits vergeben. Aber: „Es gibt noch 400 freie Termine.“

Der Landkreis Prignitz veröffentlicht alle wichtigen Informationen auf seiner Internetseite. Das müssen Sie jetzt über die Notbremse im Landkreis Prignitz wissen.

Eine Übersicht über die 13 Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

