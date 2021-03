Perleberg

In der Prignitz ist der 7-Tage-Inzidenzwert am Dienstag seit langer Zeit wieder unter die 50er-Marke gerutscht: Er liegt jetzt bei 47,72. Das Gesundheitsamt vermeldet am Dienstag, 2. März, fünf neue Fälle, bei dreien davon wurde eine Virusmutation nachgewiesen. Insgesamt sind in der Prignitz bislang bei 34 Erkrankten eine Mutation nachgewiesen worden.

Anzahl der Todesfälle um zwei weitere gestiegen

Das Gesundheitsamt musste am Dienstag zudem zwei weitere Todesfälle vermelden. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Prignitz 128 Personen, die an dem Coronavirus erkrankt sind, gestorben.

Seit Ausbruch der Krise registriert das Gesundheitsamt 2407 Corona-Fälle. Davon gelten 2105 als genesen. Nach aktuellem Stand sind derzeit 174 Personen corona-positiv.

Zwei Arztpraxen in Pritzwalk und Wittenberge dürfen jetzt ebenfalls impfen

Die KVBB wird in dieser Woche zunächst mit vier Arztpraxen in Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge das Modellvorhaben „Impfen in Arztpraxen“ starten. Landrat Torsten Uhe zeigt sich erleichtert, dass zwei Niederlassungen aus der Prignitz in dieses Projekt von Anfang an involviert sind.

„Wir haben mehrfach darauf hingewiesen und gefordert, dass auch in Brandenburg möglich sein müsse, was in Mecklenburg-Vorpommern bereits praktiziert wird“, so Uhe. Das sei jedoch nur ein Anfang, weitere Arztpraxen müssten folgen. Damit Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen regelhaft durchgeführt werden können, muss jedoch das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Impfverordnung ändern.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Von MAZ-online