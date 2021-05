Perleberg

Aktuelle Daten gibt es vom Landkreis auch zur Corona-Entwicklung am Wochenende: Meldete das Robert-Koch-Institut am Samstag noch eine Inzidenzzahl von 106,4, so sank sie am Sonntag auf 94,5 und damit wie schon am vergangenen Sonntag wieder unter 100.

Mit Stand vom Sonntag gibt es im Landkreis 157 Personen, die positiv auf das Covid‐19‐Virus getestet worden sind, vier neue Fälle sind am Samstag, ein weiterer am Sonntag hinzugekommen. Seit Ausbruch der Corona‐Pandemie gab es damit im Kreis 3094 Corona‐Fälle. Dabei ist auch eine falsch positive Meldung vom Freitag wieder herausgerechnet. 2779 Personen gelten als genesen, sechs mehr als noch am Freitag. Es sind keine weiteren Erkrankten verstorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 158 Verstorbenen.

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie bei 497 Erkrankten in der Prignitz Virusmutationen festgestellt, vier mehr als noch am Freitag. In einem Betrieb in Pritzwalk wurden drei Personen positiv auf Covid‐19 getestet.

Corona-Inzidenz müsste fünf Tage am Stück unter 100 liegen

In den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass sich der Inzidenzwert um die 100 einpendelt. Doch Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Prignitzer Kreisverwaltung, glaubt nicht, dass bald eine Situation eintritt, in der die Bundesnotbremse in der Prignitz gelockert werden könnte.

„Damit rechne ich in den nächsten Tagen nicht“, betonte sie beim allwöchentlichen Corona-Pressegespräch beim Landkreis Prignitz am vergangenen Donnerstag. Denn dafür bedarf es fünf Tage am Stück, an denen der vom LAVG ermittelte Wert die 100 unterschreitet.

Kein größerer Ausbruch: Das Virus verbreitet sich diffus

Einen größeren Ausbruch gab zuletzt nach Angaben von Danuta Schönhardt nicht – das Infektionsgeschehen bezeichnete sie als diffus. „Die Situation hat sich eingepegelt, wie sie uns in den letzten Wochen begleitet hat“, sagte Danuta Schönhardt.

Krankenhäuser: Vier Covid-19-Patienten werden intensiv behandelt

In den beiden Kliniken im Landkreis Prignitz sind mit Stand vom Donnerstag acht von elf Intensivbetten belegt, vier davon mit Covid-19-Patienten. Allein im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg müssen drei Patienten auf der Intensivstation beatmet werden, im Pritzwalker KMG Klinikum ist es einer.

Weitere Corona-Patienten werden auf den Isolierstation der Krankenhäuser behandelt, neun in Perleberg und zwei in Pritzwalk. Hier sind die Kapazitäten kreisweit noch nicht erschöpft. 48 Betten gibt es auf den Isolierstationen der beiden Kliniken, davon sind 15 belegt, und wiederum davon elf mit Covid-19-Patienten.

Impfzentrum bekommt wieder Impfstoff

Positive Nachrichten gibt es derweil rund um das Impfzentrum Prignitz in Perleberg. „Wir kriegen wieder Impfstoff“, erklärte Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz in der Prignitzer Kreisverwaltung und als solcher dort für die Impfkampagne zuständig. Ab Montag ist das Impfzentrum in der Perleberger Rolandhalle daher wieder am Start.

Eine weitere Zusage von 300 Impfdosen für die kommende Woche gibt es für Feuerwehrleute, und zwar laut Marcus Bethmann „zur Vorbereitung der Waldbrandsaison“. Die Brandschützer seien ja jetzt auch priorisiert. Auch hier steht aber die Terminvergabe noch aus.

Schnelltestkapazitäten werden ausgeweitet

Die Corona-Testkapazitäten, die der Landkreis Prignitz zur Verfügung stellt, werden noch einmal deutlich aufgestockt. Nach Angaben von Danuta Schönhardt kommen ab Montag drei weitere Schnellteststellen hinzu. Ihre Gesamtzahl erhöht sich damit auf 23. Die neuen Teststellen befinden sich im Sanitätshaus in Meyenburg, beim Famila-Markt in Perleberg sowie bei Vormark Kochkultur in Quitzow und Perleberg.

In Sachen Einsatz der Luca-App im Landkreis soll es in der kommenden Woche einen Testlauf geben. Dann wolle man nach Möglichkeit an die Öffentlichkeit gehen und die App bewerben, erklärte Danuta Schönhardt.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

