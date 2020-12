Perleberg

In der Prignitz sind jetzt mindestens neun Menschen an oder mit Corona verstorben. Laut Mitteilung des Landkreises Prignitz ist am Montag ein Todesfall hinzugekommen – ob hier schon die weiteren Todesfälle im KMG-Seniorenheim Pritzwalk mitgezählt wurden, geht aus den Zahlen nicht hervor. Die KMG sprach von sechs Opfern im Heim, während der kreis davon erst einmal nur drei als Corona-Todesfälle bestätigte.

Aktuell sind im Landkreis 398 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Gegenüber Sonntag verzeichnet der Landkreis am Montag noch einmal drei laborbestätigte Fälle mehr. Acht Erkrankte sind genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 814 Corona-Fälle. Davon gelten 407 als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 349,27 pro 100 000 Einwohner – erneut ein neuer Höchststand.

110 Corona-Fälle im KMG-Seniorenheim Pritzwalk

Im Seniorenheim der KMG in Pritzwalk sind nach Angaben des Landkreises 110 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet worden. Dies bezieht sich auf die Testergebnisse von 149 Personen. Elf Erkrankte befinden sich laut KMG mittlerweile in der benachbarten KMG-Klinik Pritzwalk, zwei davon auf der Intensivstation. Für das Seniorenheim gilt mittlerweile ein Betretungsverbot.

Hilferuf aus dem Kreiskrankenhaus Prignitz

Im Kreiskrankenhaus Prignitz Perleberg werden derzeit 26 Personen mit einer Covid-19-Infektion behandelt. Ein Großteil von ihnen ist schwer erkrankt. Ein weiterer Patient, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, ist am Wochenende verstorben. Auf der Intensivstation werden zur Zeit 2 SARS-CoV-2 positive Patienten behandelt.

Weil krankheits- und quarantänebedingt Mitarbeiter ausfallen, sucht das Kreiskrankenhaus nach Krankenschwestern in Ruhestand sowie nach pensionierten Ärzten, die kurzfristig bei der Versorgung unserer Patienten unterstützen können. Kontakt unter 03876 30-3776. Dort werden alle weiteren Details besprochen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

