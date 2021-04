Von der Landes- zur Bundesnotbremse: Trotz vergleichsweise stabiler Zahlen wird die Prignitz die zusätzlichen Einschränkungen nicht los. Die Corona-Inzidenz in der Prignitz liegt am Freitag bei 119,5. Zehn neue Fälle sind hinzugekommen. Das Impfzentrum Prignitz hat in der kommenden Woche ein Alleinstellungsmerkmal. Das müssen Sie jetzt wissen.