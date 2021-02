Ein an Corona erkrankter Mensch ist im Landkreis Prignitz gestorben, acht weitere sind infiziert – einer davon mit einer Covid-19-Mutation. Elf weitere Schüler in Glöwen wurden in Quarantäne geschickt. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises sinkt indes weiter, bleibt im Landesvergleich aber hoch.