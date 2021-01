Perleberg

Am Gymnasium in Pritzwalk ist eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Als Kontaktpersonen wurden 19 Schüler und elf Lehrer ermittelt. Die betroffenen Menschen wurden informiert und müssen sich in Quarantäne begeben. Das teilte am Sonntag das Büro des Prignitzer Landrates mit.

Drei neue Covid-19-Fälle am Wochenende

Aktuell sind im Landkreis Prignitz nun 641 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Im Vergleich zu Freitag verzeichnet der Landkreis damit 20 neue, vom Labor bestätigte Fälle. Drei Erkrankte sind seit Freitag genesen.

Wieder zwei Menschen mit oder an Corona gestorben

Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 1814 Corona-Fälle. Davon gelten 1095 als genesen. Zwei weitere Erkrankter sind seit Freitag gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen auf 78.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Inzidenz nun bei 204,84

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Prignitz nun bei 204,84 pro 100 000 Einwohner.

Von Bernd Atzenroth