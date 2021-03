Perleberg

Just an dem Tag, an dem die neuen Corona-Maßnahmen verkündet wurden, ist die Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz mal wieder deutlich in die Höhe gegangen und liegt mit Stand vom Dienstag bei 85,35 – gleich 29 neue Fälle hatte der Landkreis Prignitz am Dienstag gemeldet.

Aktuell gibt es im Landkreis damit 147 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 2576 Corona-Fälle. Davon gelten 2289 als genesen. Es ist kein weiterer Erkrankter verstorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 140 Verstorbenen.

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie bei 105 Erkrankten im Landkreis Prignitz Virusmutationen festgestellt – von Montag auf Dienstag waren neun weitere Erkrankte hinzugekommen, bei denen eine Mutation festgestellt worden ist.

Nach positiven Tests Quarantänen in Putlitz, Berge und Demerthin

Im Rahmen eines Ereignisses in einer Einrichtung in Putlitz wurde 1 weitere Person positiv auf Covid 19 getestet und drei weitere Quarantänen ausgesprochen.

Im Rahmen eines Ereignisses in einer Einrichtung in Berge wurden acht weitere Personen positiv auf Covid 19 getestet und 19 weitere Quarantänen ausgesprochen.

Aufgrund positiver Testungen in Demerthin wurden in einer Kita 29 Personen und in einer Grundschule elf Personen in Quarantäne versetzt.

„Notbremse“ ab einer Inzidenz von 100

Des Weiteres informiert der Landkreis über die vom Land beschlossene Neureglung bezüglich der „Notbremse“. Demnach müssen, sobald die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschreitet, Einrichtungen wie Schulen, Kitas sowie der Einzelhandel und andere Institutionen wieder schließen. Die Fallzahlen des Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) bilden hierfür die Grundlage.

Die tagesaktuelle Meldung der Prignitzer Fallzahlen werden gegen 12 Uhr weitergeleitet. Die Zahlen gehen jenen des LAVG etwa zwölf Stunden voraus und sind eine Vorabinformation. Durch den zeitlichen Versatz kann es unter Umständen zu einer Abweichung kommen.

Eine Übersicht über die 13 Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Von Julia Redepenning