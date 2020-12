An Heiligabend sind im Landkreis Prignitz vier weitere an Corona verstorbene Menschen und 41 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es keine neuen Zahlen, am zweiten Feiertag kam nur ein Fall hinzu – schließlich wird jetzt nicht getestet. Dadurch aber sank die Inzidenzzahl auf jetzt 162,82.