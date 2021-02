Perleberg

Am Samstag sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter und beträgt jetzt 61,71. Demnach sind in der Prignitz aktuell 206 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. 4 neue Fälle kommen am Samstag hinzu. Zudem wurde bei drei Personen eine Infektion mit einer Corona-Mutation festgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Somit wurde bereits bei 31 Erkrankten eine Mutation nachgewiesen – Stand Samstag.

Anzahl der Todesfälle bleibt unverändert

Die Anzahl der Todesfälle bleibt unverändert. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Prignitz 125 Personen, die an dem Coronavirus erkrankt sind, verstorben. Seit Ausbruch der Krise registriert das Gesundheitsamt 2400 Corona-Fälle. Davon gelten 2069 als genesen, also 2 mehr gegenüber Freitag.

Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag. Somit die Zahl der bestätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

Erklärungen für die zuletzt hohe Inzidenzzahl

Seit 3. Februar arbeitet das Impfzentrum in Kyritz, wo auch Impfberechtigte aus dem Landkreis Prignitz geimpft werden können. Auf der Website brandenburg-impft.de beantwortet das Land interessierende Fragen zum Impfvorgang. Darauf weist jetzt der Landkreis Prignitz hin. Muss ich zuvor einen Covid 19-Test machen, wer bezahlt die Impfung oder ob die Fahrt zum Impfzentrum von einer Krankenkasse übernommen wird, kann dort ausführlich nachgelesen werden.

So können etwa Vertragsärzte in begrenztem Umfang impfberechtigten und mobilitätsbeeinträchtigten Personen (GKV-Versicherte) eine Krankenfahrt zum nächsten erreichbaren Impfzentrum unter bestimmten Voraussetzungen verordnen. Es empfiehlt sich, in diesen Fragen grundsätzlich seine Krankenkasse zu konsultieren.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Julia Redepenning