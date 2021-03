Perleberg

Den zweiten Tag in Folge liegt die Inzidenzzahl im Landkreis Prignitz über der Marke von 100. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) meldet am Samstag eine Inzidenzzahl von 115,55. Die Zahlen LAGV sind maßgeblich dafür, dass die Corona-Notbremse gezogen werden muss, denn auch am Sonntag wird Zahl wohl über 100 liegen und damit drei Tage in Folge. Damit steht die Ziehung der Notbremse am Montag an.

15 neue Corona-Fälle am Samstag

Aktuell gibt es im Landkreis nach Mitteilung vom Samstag 182 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Im vergleich zum Freitag verzeichnet der Landkreis am Samstag 15 laborbestätigte Fälle mehr. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 2637 Corona-Fälle. Davon gelten 2315 als genesen, sieben Personen mehr als am Freitag.

Es ist kein weiterer Erkrankter verstorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 140 Verstorbenen.

In der Prignitz kursiert ausschließlich die britische Mutante

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Prignitz bei 158 Erkrankten Virusmutationen festgestellt. Seit Freitag wurde bei sieben weiteren Erkrankten eine Mutation festgestellt. Laut Landkreis kursiert hier ausschließlich die britische Mutante.

Im Zusammenhang mit einem Ereignis in einer Einrichtung in Berge sind zehn weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Wann die regionale Notbremse gezogen wird

Am Montag zieht der Landkreis die regionale Notbremse – mit Folgen ab Dienstag: Denn die siebte Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburgs legt fest, dass sobald die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, eine regionale Notbremse eintritt. Maßgeblich für eine solche Maßnahme sind die Zahlen des LAVG. Seit dieser Woche veröffentlicht der Landkreis Prignitz diese Landes-Inzidenz.

In diesem Ernstfall sind die Lockerungen vom 8. März für mindestens 14 Tage hinfällig. Das bedeutet, dass zum Beispiel Treffen im öffentlichen Raum nur mit Angehörigen des eigenen Haushaltes und einer weiteren haushaltsfremden Person erlaubt sind. Ebenfalls müssten viele Einzelhändler sowie Museen, Gedenkstätten oder öffentliche Bibliotheken wieder für den Publikumsverkehr schließen.

Das müssen Sie jetzt über die Notbremse wissen.

Der Landkreis Prignitz veröffentlicht alle wichtigen Informationen auf seiner Internetseite. Hier gibt es auch eine detaillierte Auflistung aller Lockerungen, die im Ernstfall entfallen. Sollte die Notbremse gezogen werden, wird der Landkreis es auf seiner Internetseite sowie auf allen anderen Plattformen im Internet rechtzeitig verkünden.

Eine Übersicht über die 13 Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Julia Redepenning