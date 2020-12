Perleberg

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis ist mittlerweile auf 17 gestiegen. An Heiligabend meldete der Landkreis Prignitz vier weitere Todesfälle. 41 neue Fälle von Corona-Infektionen sind am Donnerstag hinzugekommen. Am Freitag jedoch veränderten sich diese Zahlen nicht und am Samstag und Sonntag kamen insgesamt nur drei neue Fälle hinzu – schließlich sind über die Feiertage die Tests ausgesetzt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz allerdings sank dadurch erneut stark von 248,17 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an Heiligabend auf 164,13 am Sonntag.

Inzidenz sinkt stark und bleibt dennoch auf hohem Niveau

Das Absinken der Inzidenz hat damit zu tun, dass der massive Anstieg von Corona-Zahlen nach dem Ausbruch im Pritzwalker KMG-Seniorenheim jetzt bereits länger als sieben Tage her ist. Die aktuelle Inzidenz liegt aber auch jetzt noch deutlich höher als vor diesem Ereignis.

Bis Montag wird die Inzidenz weiter sinken, was aber nicht sehr aussagekräftig ist. Mangels Tests kommen bis dahin keine weiteren Fälle hinzu, während die Fallzahlen von Tagen, die dann über sieben Tage her sind, aus dieser Statistik herausfallen. Erst ab kommender Woche, wenn wieder getestet wird, bekommt man wieder ein realistisches Lagebild.

Aktuell 473 Corona-Kranke im Landkreis Prignitz

Aktuell werden damit im Landkreis 473 Personen verzeichnet, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind, die meisten davon mit 140 in Pritzwalk und 103 in Wittenberge.

Es sind keine weiteren Erkrankten von der Krankheit genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 943 Corona-Fälle. Davon gelten 455 als genesen.

Weitere Menschen haben Fieber und Atemnot. Bei Bedarf wird Sauerstoff gegeben.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

