Seit Tagen schon kratzt die Inzidenzzahl für den Landkreis wieder an der 100er-Marke, ohne dass diese unterschritten würde. Damit aber bleibt die Corona-Notbremse im Landkreis nach wie vor gezogen.

29 neue Corona-Fälle am Mittwoch

Mit Meldung vom Mittwoch liegt die Inzidenzzahl laut RKI für den Landkreis Prignitz bei 102,4 Neu-Infizierten auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aktuell gibt es im Landkreis 173 Personen, die positiv auf das Covid‐19‐Virus getestet worden sind. Am Mittwoch verzeichnete der Landkreis mit Stand von 12 Uhr gegenüber Dienstag 29 neue laborbestätigte Fälle.

Seit Ausbruch der Corona‐Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 3067 Corona‐Fälle. Davon gelten 2736 als genesen, 19 Personen mehr als als noch am Dienstag. Es sind keine weiteren Erkrankten verstorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 158 Verstorbenen.

Mutationen breiten sich in der Prignitz weiter aus

Darüber hinaus wurden seit Ausbruch der Pandemie bei 460 Erkrankten Virusmutationen festgestellt. Seit der Meldung vom Dienstag wurde bei drei weiteren Erkrankten eine Mutation festgestellt.

In Zusammenhang mit einem Ereignis in einer Einrichtung in Pritzwalk gab es einen positiven Test bei einer Person, die aus dem Landkreis stammt, und einen weiteren bei einer Person, die aus einem anderen Landkreis stammt. Fünf weitere Quarantänen seien durch andere Landkreise ausgesprochen worden.

Mittlerweile 20 Teststellen im Landkreis

Im Landkreis Prignitz stehen mittlerweile 20 Teststellen zur Verfügung, in denen man sich mit oder ohne Terminvereinbarung testen lassen kann. Seit Beginn der Tests durch diese Einrichtungen sind mit Stand vom vergangenen Freitag insgesamt 7959 Schnelltests durchgeführt worden, von denen 39 positiv waren und 23 im PCR-Test bestätigt wurden. Danuta Schönhardt fügte an, dass von 1697 Tests in der vergangenen Woche kein einziger negativ ausgefallen sei – eine Tendenz mochte sie daraus aber nicht ableiten.

Seit Samstag greift die Corona-Bundesnotbremse auch in der Prignitz. Der Landkreis Prignitz veröffentlicht alle wichtigen Informationen auf seiner Internetseite. Das müssen Sie jetzt über die Notbremse im Landkreis Prignitz wissen.

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

