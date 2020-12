Perleberg

Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen im Landkreis Prignitz liegt auch am Mittwoch weiter bei 27. Allein im KMG-Seniorenheim Pritzwalk sind mit Stand vom Dienstag insgesamt 13 Todesfälle zu beklagen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, wie die KMG-Sprecherin Kathrin Grützmacher am Dienstag auf MAZ-Anfrage mitteilte. Einige der jetzt Verstorbenen wurden aber bereits vor der Infektion palliativ gepflegt.

„Aktuell befinden sich neun unserer Bewohnerinnen in unserem KMG Klinikum Pritzwalk. Vier von Ihnen werden auf der Intensivstation versorgt“, berichtet Grützmacher weiter. Es gibt aber auch ein wenig Anlass zur Hoffnung: Inzwischen gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die negativ getestet wurden. Auch geht es einigen Bewohner*innen bereits besser.

Aktuell 490 Corona-Kranke im Landkreis Prignitz

Kreisweit sind 35 neue Fälle von Corona-Infektionen am Mittwoch hinzugekommen. 16 Fälle wurden jetzt beim Fleischproduzenten Vion in Quitzow bei Perleberg gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch 136,56 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell werden damit im Landkreis 426 Personen verzeichnet, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind, die meisten davon mit 124 in Pritzwalk und 91 in Wittenberge.

Es sind 99 weitere Menschen von der Krankheit genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 1035 Corona-Fälle. Davon gelten 582 als genesen.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Hinweis: Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag und somit die Zahl der laborbetätigten Fälle entsprechend geringer als in der Woche.

