Die Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz liegt am Mittwoch bei 77,5 und sinkt damit deutlichim Vergleich zum Vortag. Das ist der Wert, den das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ermittelt hat. Der LAVG-Wert ist entscheidend dafür, ob die in der Prignitz geltende Notbremse weiterhin bestehen bleibt oder wieder aufgehoben werden kann. Noch am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 116,86.

Aktuell sind im Landkreis 235 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, meldete die Kreisverwaltung Prignitz am Mittwoch. Im Vergleich zum Vortag verzeichnet der Landkreis 43 bestätigte Corona-Fälle mehr. Zudem ist ein weiterer Erkrankter verstorben. Somit steigt die Anzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 141.

Bei 263 Erkrankten wurde eine Virusmutation festgestellt

Insgesamt 263 Personen haben sich nach aktuellem Stand mit einer Mutation des Coronavirus infiziert, teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Dienstag sind es sieben Erkrankte mehr. Aufgrund eines positiven Corona-Test in einer Wittenberger Einrichtung mussten 40 Personen in Quarantäne versetzt werden.

Der Landkreis Prignitz veröffentlicht alle wichtigen Informationen auf seiner Internetseite. Das müssen Sie jetzt über die Notbremse im Landkreis Prignitz wissen.

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten finden sie hier.

