Am Wochenende sank die Inzidenzzahl in der Prignitz unter die Marke von 150. Sie liegt im Landkreis aktuell bei 149,69 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner. Mit Stand vom Sonntag gibt es im Landkreis 354 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. In Vergleich zum Freitag verzeichnet der Landkreis 25 neue laborbestätigte Fälle mehr, 22 am Samstag und drei weitere am Sonntag.

Seit Ausbruch der Corona-Krise registrierte das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 2112 Corona-Fälle. Davon gelten 1656 als genesen, also eine Person mehr gegenüber Freitag. Es gibt zwei weitere Sterbefälle– damit erhöht sich die Zahl der bisher Verstorbenen auf 102.

Die aktuellen Tests im Evangelischen Seniorenzentrum „Willi Kupas“ ergaben zehn Neuinfizierte unter den Prignitzer Bewohnern und Mitarbeitern und zwei neuinfizierte Mitarbeiter aus anderen Landkreisen.

Auftreten des britischen Mutationsvirus bestätigt

Der Verdacht zweier Mutationsvarianten (VOC) mit Nachweis der britischen Mutationsvariante im Landkreis Prignitz hatte sich am Freitag bestätigt. Der Indexfall liegt außerhalb des Landkreises Prignitz. Beide Infizierten hatten nach eigenen Angaben keine weiteren Kontakte, die sonst beim Gesundheitsamt in die Kontaktnachverfolgung eingegangen wären.

Aktuell hat das Gesundheitsamt 684 Quarantänen angeordnet.

Inzidenzzahl sinkt weiter

In dieser Woche sank die Sieben-Tage-Inzidenz zunächst unter einen Wert von 200. „Wir sind guter Hoffnung, unter die 100er Marke zu kommen“, sagte Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung Prignitz, bereits am Freitag. Immerhin: Unter 150 liegt die Inzidenz mittlerweile.

Und dafür, dass dies so weitergeht, spreche, dass bis auf eine Einrichtung alle stationären Pflegeheime eine erste Impfung erhielten.

Das sind bis zum Donnerstagabend 1355 Impfwillige gewesen. Im KMG Seniorenheim am Klinikum in Pritzwalk erfolgt die Erstimpfung am 9. Februar. Mittlerweile haben bereits die Zweitimpfungen in den ersten Seniorenheimen in dieser Woche begonnen. Hier wurden bis Donnerstagabend 576 Personen durch die mobilen Teams des DRK geimpft.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag. Somit die Zahl der bestätigten Fälle entsprechend geringer als in unter der Woche.

Von Bernd Atzenroth