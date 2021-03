Perleberg

Kein neuer Corona-Fall am Sonntag und kein weiterer Corona-Toter am vergangenen Wochenende – diese guten Nachrichten veröffentlichte das Gesundheitsamtes des Landkreises Prignitz am Sonntag.

Am Sonnabend hatte der Landkreis allerdings wieder sieben neue laborbestätigte Fälle gegenüber Freitag gemeldet. Außerdem wurden bis Sonnabend zwei weitere mutierte Corona-Viren entdeckt – damit gibt es im Landkreis Prignitz nun 39 Menschen, die an einer Virusmutation erkrankt sind.

133 Corona-Tote in der Prignitz in einem Jahr

Damit sind im Landkreis Prignitz aktuell 92 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Seit Ausbruch der Corona-Krise vor einem Jahr registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 2435 Corona-Fälle. Davon gelten 2210 als genesen. Die Zahl der an oder mit Covid 19 Gestorbenen liegt weiter bei 133.

Wieder gestiegen ist am Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt im Landkreis Prignitz nun bei 43,33 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Am Freitag waren es noch 40,7.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Bernd Atzenroth