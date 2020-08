Seit der umfangreichen Corona-Test-Aktion in Wittenberge gibt es derzeit 13 Infizierte in der Prignitz. Am Freitag hat der Landkreis reagiert und für die Schüler, Kita-Kinder und das Personal Quarantäne angeordnet. Zudem bleiben die Elblandgrundschule und die Awo-Kita bis zum 1. September geschlossen.