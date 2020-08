Corona in Wittenberge: Sechs weitere Personen positiv getestet

Wittenberge

Es war zu erwarten: Nach den umfangreichen Tests an der Wittenberger Elbtalgrundschule in der Dr-Salvador-Allende-Straße und an der Awo-Kindertagesstätte im Gehrenweg am Mittwoch sind sechs weitere Personen in der Prignitz mit dem Corona-Virus infiziert.

469 von 500 Ergebnissen liegen vor

Das bestätigte der Landkreis Prignitz nach Auswertung erster Untersuchungen von rund 500 Personen – darunter die Kinder beider Einrichtungen, Lehrer und Kita-Personal.

Donnerstag früh waren die ersten Testergebnisse in Perleberg eingetroffen. Mit Stand 12 Uhr lagen dem Landkreis 469 Resultate vor.

Schnell zeichnete sich ab, das zu den bereits bekannten sechs infizierten Personen aus Wittenberge – eine Familie mit fünf Kindern – weitere hinzukommen. Die jetzt betroffenen sechs Personen beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte sollen im Laufe des Tages „über das Ergebnis und die entsprechenden Maßnahmen“ informiert werden, wie es in der Pressemitteilung des Landkreises heißt.

Amt ermittelt die Kontakte der positiv getesteten Personen

Ergänzend versucht das Gesundheitsamt des Landkreises, die Kontakte der positiv Getesteten in Erfahrung zu bringen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen.

Das Gesundheitsamt will über weitere Maßnahmen beraten, wenn alle Testergebnisse vorliegen. Dazu gehört auch die Abwägung, ob und wie es mit dem Schul- und Kitabetrieb weiter geht.

Die betroffene Familie aus Wittenberge, in der die erste Infektion festgestellt wurde, sowie eine weitere Familie mit Kindern, zu der Kontakt bestand, sind seit dem Wochenende in Quarantäne, nachdem der Mann im Kreiskrankenhaus Perleberg positiv auf das Virus getestet wurde.

