Perleberg: Neue ärztliche Bereitschaft im Kreiskrankenhaus nimmt Dienst auf

Just nachdem sich die Krankenhausleitung gemeinsam mit Kreisamtsärztin Dagmar Schönhardt über den aktuellen Stand in Sachen Coronavirus-Epidemie ausgetauscht hatte, stand die offizielle Eröffnung der neuen Ärztebereitschaft an.

Als erste Ärztin übernahm die Perleberger Diplom-Medizinerin Helma Behrendt den Dienst. Sie hat zwar gerade ihre Praxis an einen Nachfolger abgegeben, doch sich bereiterklärt, am Bereitschaftsdienst weiter mitzuwirken.

Kein Corona-Fall, nicht einmal ein begründeter Verdachtsfall

Die neue Einrichtung könnte gleich in den öffentlichen Fokus rücken, sollte sich die Corona-Epidemie Richtung Prignitz ausbreiten, was zum Glück auch bis Mittwoch um 16 Uhr nicht der Fall war. Nach wie vor gibt es keinen bestätigten Corona-Fall. Der Amtsärztin liegen auch keine begründeten Verdachtsfälle vor.

Krankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger sagt dennoch: „Wir müssen natürlich darauf vorbereitet sein.“ Und versicherte dass das Kreiskrankenhaus dafür auch einen Plan hat.

Eigentlich sollen Patienten aber weder Notaufnahme, Krankenhaus noch die neue ärztliche Bereitschaft beim Verdacht dieser Erkrankung direkt aufgesucht, sondern zunächst telefonisch kontaktierten, um nicht den normalen Krankenhausbetrieb zu gefährden.

Medizinisch geschultes Personal hilft bereits am Telefon weiter

Gleichzeitig mit der neuen Bereitschaft startet denn auch die Rufnummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Grundsätzlich sollen die Menschen möglichst zunächst diese Nummer wählen, weil dort medizinisch geschultes Personal am anderen Ende der Leitung sitzt und eine Ersteinschätzung des Falles abgeben kann, „damit nicht jeder Patient quer durch das Land geschickt wird“, wie Ulrike Keller, Fachbereichsleiterin RegioMed bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, sagt.

Die 116 117 wird jetzt über kleine Visitenkarten, die überall in Arztpraxen, Apotheken und Kliniken ausliegen sollen, publiziert. Darauf befinden sich auch die Öffnungszeiten der neuen Ärztebereitschaft, die dann arbeitet, wenn die Hausarztpraxen eben nicht geöffnet haben. Die Bereitschaft ersetzt auch nicht den Hausarzt. Der ist immer der erste Ansprechpartner – erst, wenn man ihn nicht erreicht, und außerhalb seiner Öffnungszeiten sollte man 116 117 wählen.

Es handelt sich um die 14. Bereitschaftspraxis dieser Art im Land Brandenburg und die dritte, die auch eine kinderärztliche Bereitschaft anbietet. Angesiedelt ist sie im Krankenhaus in direkter Nachbarschaft zur Notaufnahme – beide haben einen gemeinsamen Wartebereich.

Spätestens hier kann schon im Vorfeld betrachtet werden, wer in die Notaufnahme muss und wer von der ärztlichen Bereitschaft betreut wird. Besetzt ist die Bereitschaft mit dem diensthabenden Arzt und einer Schwester – beide stellt die Kassenärztliche Vereinigung. Zudem gibt es eine ärztliche Fahrbereitschaft in Pritzwalk, die dem System angeschlossen ist.

Keine Einschränkung der Besuchszeiten in Prignitzer Kliniken

Eine Einschränkung der Besuchszeiten, wie sie jetzt in Neuruppiner Klinikum wegen Corona verkündet wurde, wird es im Kreiskrankenhaus Prignitz vorerst nicht geben.

Ähnliches gilt für die Einrichtungen der KMG, die die Kurkliniken in Bad Wilsnack und Kliniken in Pritzwalk, Kyritz und Wittstock betreibt: „Wir schränken die Besuchszeiten generell nicht ein, allerdings bitten wir die Angehörigen unserer Patienten darum, Klinikbesuche auf eine notwendiges Minimum zu reduzieren“, lässt dazu Anett Brommund-Schnabel für die KMG wissen, „mit dieser Maßnahme wollen wir das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus durch externe Besucher so gering wie möglich halten.“

Viele Bürger rufen aus Angst beim Gesundheitsamt an

Trotz der noch vergleichsweise ruhigen Lage in der Prignitz bewegt Corona bereits jetzt viele Prignitzer, wie man beim Kreis weiß: Sehr viele Bürger kontaktieren die allgemeine Telefonnummer des Gesundheitsamtes 03876-713 501. In den Gesprächen sei sehr oft die Angst vieler Anrufer zu spüren, mit dem Virus infiziert zu werden.

