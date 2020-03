Elisa Schlosser: „Ich habe keine Angst mich anzustecken“

Perleberg

Sie erlebt die Extremsituation rund ums Coronavirus nahezu täglich. Elisa Schlosser aus Perleberg macht eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Die 21-Jährige ist im dritten Lehrjahr. Bis Freitag fuhr sie noch beim Rettungsdienst mit. Jetzt macht sie ein mehrwöchiges Praktikum in einem Krankenhaus – inmitten der Corona-Pandemie.

Angst sich anzustecken hat sie keine. „Vielmehr habe ich Angst das Virus zu haben und andere damit anzustecken“, sagt sie. Sie selbst würde das vermutlich gut wegstecken, nicht so die vielen Risikogruppen. Ihre Großeltern besucht sie schon seit Beginn der Corona-Ausbreitung nicht mehr. Man müsse gerade jetzt viele Abstriche machen.

Nicht ins Gesicht fassen

In beruflichen Kontakt kam die angehende Notfallsanitäterin mit dem Coronavirus bislang noch nicht. „Dennoch halte ich alle Vorschriften ausnahmslos ein“, so Elisa Schlosser. Beim Rettungsdienst und auch jetzt im Krankenhaus gibt es viele Hygieneregeln. „Gründliches und regelmäßiges Händewaschen gehörte für mich in meinem Job schon immer dazu.“

Während ihrer Ausbildung bekommt Elisa Schlosser einen tiefen Einblick in die Notfallmedizin. Quelle: Privat

Ansonsten hat sich privat nichts bei ihr verändert. Zuhause trägt sie weder Mundschutz noch Schutzhandschuhe. „Allein, das nicht ins Gesicht fassen, muss ich noch lernen“, sagt Elisa Schlosser schmunzelnd. Das zu vermeiden sei gerade für sie als Frau und Brillenträgerin noch etwas schwierig ist aber wichtig, um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden.

Schutzmasken könnten knapp werden

Sollte es bei ihr einen Patienten mit Verdacht auf Covid-19 geben, sei oberste Vorsicht geboten. „Dann gehen wir nur in voller Schutzmontur und nur so wenige Leute wir möglich an die Person heran“, erklärt die Perlebergerin. Über die Gefahr, der sie dann ausgesetzt wären, macht sich Elisa Schlosser nicht so viele Gedanken.

Vielmehr befürchtet sie, dass die Schutzkleidung, mit Handschuhen und Mundschutz, knapp werden könnten. Davon seien schon jetzt immer nur sehr wenige verfügbar. „Waren sie einmal in Gebrauch, müssen wir sie wegschmeißen. Und gerade jetzt werden sie oft gebraucht.“ Man müsse jetzt handeln, um eine Knappheit zu vermeiden.

Aufregende Zeiten

Das betrifft auch dringend benötigtes Desinfektionsmittel. „Ich musste miterleben, wie jemand Desinfektionsmittel aus dem Spender in einem Krankenhaus gestohlen hat“, berichtet die 21-Jährige. Wie man so dreist sein kann, fragt sie sich. Jetzt sei das zumindest kein Thema mehr, denn es herrscht absolutes Besuchsverbot in den meisten Kliniken.

Für Elisa Schlosser sind das schon aufregende Zeiten. Wenn andere Homeoffice machen, nicht mehr arbeiten können und Schüler schulfrei haben, arbeitet sie an vorderster Front. „Gerade jetzt wird medizinisches Personal dringend gebraucht“, sagt sie. Für die angehende Notfallsanitäterin ist dieser Job nicht einfach nur Arbeit, sondern eine Berufung.

Die Gefahr ist groß

Sobald sie aber Symptome verspürt, wie Husten und Fieber, ist die Arbeit dann aber auch für die 21-Jährige vorbei. „Darauf achten wir sehr streng“, sagt sie. Sobald es erste Anzeichen für Covid-19 gibt, sie aus einem Risikogebiet zurückkommen oder mit einem Fall Kontakt hatten, sei Schluss mit dem Arbeiten. „Die Gefahr ist einfach zu groß und immer da.“

Von Marcus J. Pfeiffer