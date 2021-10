Cumlosen

Noch am Freitagabend wurde das Schild am neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Cumlosen angebracht. Provisorisch zunächst, denn es soll später noch in rot pulverbeschichtet werden. Am Sonnabend wurde das Gebäude schließlich feierlich übergeben.

Cumlosens Bürgermeister Harald Pohle (SPD) erinnerte sich an die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr der Gemeinde Cumlosen am 16. Februar 2018 in Motrich. Pohle brachte den Vorschlag ein, in Cumlosen ein neues Haus für die Feuerwehr zu bauen, um bessere Voraussetzungen für die Kameraden zu schaffen.

Zuwendungsbescheid schon 2018 – Kosten sollten bei 375 000 Euro liegen

„Der Ruf nach einem neuen Fahrzeug war auch laut. Aber erstmal baut man ein Haus. Danach kauft man die Möbel dazu”, sagte er. Es lag ein Kostenplan in Höhe von 375 000 Euro vor. Am 20. August 2018 kam der Zuwendungsbescheid, der am 24. Oktober von Katrin Lange (SPD), damals Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, übergeben wurde.

Am Samstag wurde das Feuerwehrgebäude in Cumlosen feierlich übergeben Quelle: Jens Wegner

Mit dem Abriss des alten Gebäudes im Oktober vergangenen Jahres begannen die Arbeiten. Nach rund einem Jahr Bauzeit war alles fertig. „Vorher hatten wir nur eine viel zu kleine Garage als Stellplatz. Jetzt haben wir separate Umkleiden für die Kameraden und Kameradinnen, einen Versammlungsraum, Duschen und Toiletten, eine kleine Küche und draußen Parkmöglichkeiten”, zählte Pohle auf.

Kosten für Bau steigen auf über eine halbe Million

Außerdem besitze das Gebäude außen einen Stromanschluss, sodass es im Katastrophenfall autark vom Stromnetz mit einem Notstromaggregat versorgt werden kann. Die Kosten für den Bau seien letztendlich auf 520 000 Euro gestiegen, von denen das Land Brandenburg im Rahmen der Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm (KIP) ungefähr 50 Prozent beigesteuert hat.

„Es ist uns gelungen, die Finanzierung mit Hilfe der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) sicherzustellen”, freute sich Pohle und übergab Cumlosens Wehrführer Daniel Asmus die Schlüssel für das Gebäude.

Auch moderne, komfortable Umkleideräume fanden Platz im neuen Gebäude. Quelle: Jens Wegner

Die Ministerin der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, Kathrin Lange, erinnerte sich an die Übergabe des „nun zu Stein gewordenen Zuwendungsbescheids”. „Es ist ein sehr gutes Gebäude. Das, was wir machen können, ist, der Feuerwehr ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen”, sagte sie, dankte allen, die daran mitwirkten und wünschte den Kameraden alles Gute.

Viele fleißige Hände helfen beim Aufbau – Lob an Jugendarbeit

„Es hat eine ganze Weile gedauert. Aber jetzt sieht es gut aus. Mit diesem Gebäude sind wir für die Zukunft gewappnet. Es wird uns die Arbeit erleichtern”, konstatierte Daniel Asmus.Viele fleißige Helfer waren zur Stelle. Er danke allen, die in der vergangenen Woche jeden Tag gearbeitet hatten, damit alles sauber und ordentlich übergeben werden konnte.

„Es erfüllt mich mit Stolz, wenn wir der Feuerwehr was Neues übergeben können. Diese Investition lohnt sich”, sagte Amtsbrandmeister Steffen Bethke. „Wenn ich die Kinder sehe, wird mir nicht Angst und Bange”, sagte er und lobte die Arbeit in der Cumlosener Jugendwehr.

Die Jugendfeuerwehr bekam einen Anhänger mit Ausrüstungsgegenständen überreicht. Quelle: Jens Wegner

„Kinder sind ein wichtiger Faktor für die Zukunft unserer Feuerwehr”, sagte Harald Pohle und übergab den Jugendwarten Ralf Scholz und Benjamin Broers den neuen Anhänger für die Jugendwehr. In ihm befinden sich Ausrüstungsgegenstände für die Ausbildung. Die Kosten dafür in Höhe von 4290 Euro wurden zu 80 Prozent durch das Land Brandenburg aus Mitteln der Einnahme von Lottokonzessionsabgaben finanziert.

Anschließend wurden Kameraden mit Medaillen für treue Dienste geehrt.

Von Jens Wegner