Perleberg

Große Ehre für Gisela und Hans-Peter Freimark aus Perleberg: Ministerpräsident Dietmar Woidke überreicht den beiden am Donnerstag in Potsdam den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Beide Eheleute erhalten das Verdienstkreuz am Bande für ihre bedeutenden Verdienste um die Bewahrung und Vermittlung demokratischer Werte und die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte.

2016 hatte Woidke die beiden bereits mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg geehrt.

Engagement erklärt sich aus eigener Lebensgeschichte

Der ehemalige Pfarrer Hans-Peter und seine Ehefrau Gisela Freimark bauten ehrenamtlich das DDR-Geschichtsmuseum im Dokumentationszentrum Perleberg auf, das 2006 eröffnet wurde. Sie leiten das Haus bis heute ehrenamtlich. Über 80 politische Themenabende haben dort bereits stattgefunden, oft mit Zeitzeugen.

Das Engagement erklärt sich aus Gisela und Hans-Peter Freimarks eigener Lebensgeschichte: Als Teil der kirchlichen Opposition und er Friedensbewegung in der DDR wurden sie über viele Jahre ständig verfolgt, überwacht und bedroht.

Friedliche Revolution ist eine Verpflichtung

Die Wende 1989/1990 betrachten die beiden demzufolge als großes Glück, aber auch als Auftrag: „Die friedliche Revolution verpflichtet uns alle zu verantwortlichem Handeln“, sagt Hans-Peter Freimark. Ein Ergebnis dieses Handelns sind das Geschichtsmuseum und das Dokumentationszentrum, für das sie nun diese hohe Auszeichnung erhalten.

Themenabend im November 2019, damals ausnahmsweise in eigener Sache: Die Angst schwang immer mit, insbesondere bei Gisela Freimark um ihren Mann. Dennoch hätten sich beide nicht vorstellen können, dass die Stasi selbst vor Mord bei ihnen nicht zurückgeschreckt wäre. Quelle: Bernd Atzenroth

Besuchende des Dokumentationszentrums sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, in Form einer digitalisierten Führung Hans-Peter Freimark durch die Ausstellung zu begleiten. um so den historischen Ort und seine umfangreiche und einzigartige Ausstellung zu bewahren.

Filmteam drehte eine Woche lang in Perleberg

Vier Studierende der Public History ( FU Berlin) und ein zweiköpfiges Filmteam der TH Ostwestfalen-Lippe haben sich in einem Dokumentations- und Interviewprojekt im März und April damit beschäftigt. Dabei wurden sie von Irmgard Zündorf vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung unterstützt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Biografie von Hans-Peter und Gisela Freimark. Eine Woche lang wurde in Perleberg gedreht. Hans-Peter Freimark war begeistert von dem jungen Team und seiner Arbeit.

Von Bernd Atzenroth