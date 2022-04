DDR-Museum in Perleberg startet mit neuer Ausstellung in Saison

Perleberg

Das DDR-Geschichtsmuseum in der Feldstraße in Perleberg hat ab sofort wieder regelmäßig geöffnet. Gisela Freimark und ihr Team starteten am Ostersamstag in die diesjährige Saison und das mit einer völlig neuen Ausstellung. Über 20 Plakate aus früherer Zeit sollen im zweiten Obergeschoss des Gebäudes sichtbarer werden. Sie befassen sich mit unterschiedlichen Themen. Diese reichen von der Politik über die Arbeitswelt bis hin zur Bildung und Wirtschaft.

DDR-Plakate mit unterschiedlicher Bedeutung

Die Plakate haben oft vielsagende Texte, die auffordernd, aber nicht überfordernd wirken. Sie sind allgemein gefasst und doch konkret gehalten, ganz typisch für damalige Propaganda und politische Beeinflussung. „Die Plakate sind den Menschen meist gar nicht bewusst aufgefallen und hingen dennoch an jeder Ecke“, sagt Gisela Freimark. Lange Zeit lagen sie im Architektenschrank gut verstaut. Jetzt sollen sie der Öffentlichkeit zum ersten Mal in dieser Form gezeigt werden.

Mehr als 20 Plakate - früher eher unscheinbar - werden jetzt im zweiten Obergeschoss des DDR-Geschichtsmuseums sichtbar. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zu einigen von ihnen hat Gisela Freimark eine ganz persönliche Verbindung. Sie erinnert sich an eine Begegnung im DDR-Konsum, wo hinter der Verkäuferin ein Plakat mit der Aufschrift hing „Wir arbeiten nach der Christine-Holste-Methode“. „Auf Nachfrage konnte mir niemand genau sagen, was das zu bedeuten hat. Ich begann zu recherchieren“, erzählt Gisela Freimark. Es kam heraus, dass damit ganz banale Dinge wie Freundlichkeit und Höflichkeit gemeint waren.

Gisela Freimark bekommt Unterstützung

„Oftmals waren die Plakate nur dafür da, um Stimmung im Volk zu machen“, sagt Gisela Freimark. Besonders stark mit Plakaten frequentiert waren die Transitstrecken. Dazu zählte auch die heutige Bundesstraße 5 durch die Prignitz. Die Plakate klebten an Litfaßsäulen entlang der Straße, aber auch in vielen öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen oder aber auch Betrieben – überall waren sie zu finden. Und über die Jahre kamen bei Familie Freimark einige zusammen.

Lesen Sie auch:

Es sind aber noch längst nicht alle Plakate, die im Depot des DDR-Geschichtsmuseum schlummern. „Wir haben versucht, eine kleine Auswahl zu treffen“, sagt Gisela Freimark. Unterstützung bekam sie dabei von Frank Blüthmann und Dennis Schneider. Die beiden Männer sind zwei wichtige Helfer, die das Jobcenter vermittelt hat. „Ohne sie wäre das alles hier gar nicht erst möglich.“ Gisela Freimark hofft deshalb sehr, dass sie noch lange auf deren Unterstützung zählen kann.

DDR-Geschichtsmuseum startet in Saison

Für die Mitarbeiter des DDR-Geschichtsmuseums beginnt mit der neuen Ausstellung wieder eine aufregende Zeit. Viele Wochen und Monate mussten die Räumlichkeiten geschlossen bleiben. Jetzt haben sie wieder jeden Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie samstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Doch trotz der langen Schließung liefen die Arbeiten im Hintergrund stetig weiter. „In der Zwischenzeit ist viel passiert“, so Gisela Freimark.

Mehr als 20 Plakate - früher eher unscheinbar - werden jetzt im zweiten Obergeschoss des DDR-Geschichtsmuseums sichtbar. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Studenten der Freien Universität Berlin haben einen digitalen Rundgang für das DDR-Geschichtsmuseum erstellt. Außerdem ist derzeit ein Fachmann dabei, den Bestand der Einrichtung grob zu erfassen. „Das ist gar nicht so leicht. Wir haben uns nämlich von Anfang an gegen die üblichen Museumskonzepte ausgebrochen“, sagt Gisela Freimark. Gleichzeitig kündigt sie weitere Projekte an, die in der kommenden Zeit noch folgen sollen.

Von Marcus J. Pfeiffer