Sie versteckt sich ein wenig in der zweiten Reihe und ehe man sich versieht, ist man vorbeigefahren. Die Kirche im Karstädter Ortsteil Dallmin ist nicht so leicht zu finden. Dabei ist Bescheidenheit hier fehl am Platze. Das Gotteshaus hat eine außergewöhnliche Ausstattung, wie sie in dieser Kombination nur selten zu finden ist in der Prignitz.

Von außen ist die Kirche in Dallmin bereits saniert

Entsprechend aufwändig ist der Erhalt der Schätze, die nach und nach restauriert werden sollen. Von außen ist schon viel erreicht worden in den vergangenen Jahren. Der Ostgiebel, der Fachwerkturm, die Fenster oder die Dächer sind bereits erneuert.

Ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe steht die Kirche in Dallmin. Quelle: Stephanie Fedders

Jetzt soll es im Inneren weiter gehen und da steht ein ganz besonderes Instrument im Vordergrund: Die barocke Orgel von 1723, die sich mit dem Attribut schmücken darf, die älteste Orgel im Kirchenkreis Prignitz zu sein.

„Die Restaurierung steht schon länger zur Diskussion“, erzählt Ortsvorsteher Andreas Much bei einem Vor-Ort-Termin mit Pfarrerin Angelika Hanack, Irmtraut Glißmann vom Gemeindekirchenrat und Kantorin Oana Maria Bran.

1723 wurde die Orgel in Dallmin aufgebaut

Die vier verstehen die Herausforderung als gemeinsame Aufgabe, um ein wichtiges Stück Dorfgeschichte zu erhalten. Schon einige Zeit sind sie dabei, auf den verbesserungswürdigen Zustand der Orgel hinzuweisen und einen Teil der Kosten einzuwerben. Unter anderem wurde eine CD aufgenommen, dessen Spendenerlös in den Eigenanteil fließt.

Warum die von Anton Heinrich Gansen aus Salzwedel aufgebaute Orgel, die übrigens in Krevese in der Altmark eine Schwesterorgel hat, überholt werden muss, wird sicht- und hörbar, wenn man auf der Empore steht.

Einige der originalen Pfeifen haben im Laufe der Jahre Druckstellen bekommen, was dem weichen Material geschuldet ist. An manchen Stellen blättert die Farbe ab und unter den roten Schichten kommt Blattgold zum Vorschein.

Auch Epitaph und Altar in Dallmin müssen restauriert werden

Und dann ist da noch der Ton, der ein bisschen wie ein Nebelhorn klingt. Er macht sich schon beim Einschalten des Motors bemerkbar und ist der undichten Windlade im Pedal geschuldet. Damit ist das Instrument derzeit eigentlich nicht zu gebrauchen. Sehr zum Leidwesen von Oana Maria Bran. „Es gibt viele Leute, die gerne auf der Orgel spielen würden“, erzählt die Kantorin. Doch der Gesamtzustand muss erst besser werden, bevor wieder Musik in der Kirche in Dallmin erklingt.

Der Dallminer Altar aus dem 15. Jahrhundert ist brüchig und muss ebenfalls restauriert werden. Quelle: Stephanie Fedders

Die Aufmerksamkeit der Restauratoren soll auch noch weiteren Kunstwerken gelten: Zum Beispiel dem Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert, der sichtbare Mängel hat. „Manche Figuren sind lose und einige schon abgebrochen“, erzählt Irmtraut Glißmann.

Das seltene mittelalterliche Kirchengewand aus dem 15. Jahrhundert, Kasel genannt, ist zwar noch in einem hervorragendem Zustand, muss aber gereinigt und hinter speziellem Glas vor UV-Strahlung geschützt werden.

Und dann ist da noch das Epitaph von Detlof von Winterfeldt, das heruntergefallen und in zwei Teile zerbrochen ist. „Auch das wird aufgearbeitet und kommt dann wieder an die Wand“, sagt Pfarrerin Angelika Hanack.

Da das Kirchenarchiv verloren gegangen ist, würde sich Oana Maria Bran freuen, wenn noch jemand alte Fotos aus der Kirche hat, die vor allem die Orgel zeigen. Wer helfen möchte, kann eine E-Mail an om.bran@kirchenkreis-prignitz.de schreiben.

