Perleberg

Das Thema steht schon länger auf der Agenda von Marc Warnecke und hat an Aktualität nichts verloren: Der Konsum von Nikotin und Wege, von dieser Sucht loszukommen. Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychologie am Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg will jetzt Rauchern ein Angebot machen und zeitnah mit einem Kursus zur Tabakentwöhnung starten.

Krankenhaus Perleberg: Raucher finden Hilfe in einem Tabakentwöhnungskursus

Angesprochen fühlen dürfen sich alle, die regelmäßig Nikotin konsumieren – egal ob über Zigarette oder Pfeife. „Der gemeinsame Nenner ist das Nikotin als die Substanz, die die Abhängigkeit hervorruft“, erklärt Marc Warnecke. Wie hoch der Konsum in Deutschland ist, hat aktuell die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DSH) in ihrem gerade erst veröffentlichten „Jahrbuch Sucht 2022“ zusammengetragen.

Am Krankenhaus in Perleberg finden Raucher Hilfe, wenn sie von der Nikotinsucht loskommen wollen. Quelle: Stephanie Fedders

Zwar sank der Konsum von Fertigzigaretten im Jahr 2021 um 2,8 Prozent auf 71,8 Milliarden Stück. Dafür stieg aber der jährliche Verbrauch von Pfeifentabak um 40 Prozent – eine Entwicklung, die laut DSH der steigenden Beliebtheit von Wasserpfeifen vor allem bei jungen Leuten geschuldet ist. Welche Auswirkungen Nikotin auf die Gesundheit hat, zeigt die Statistik ebenfalls und führt für das Jahr 2018 die Zahl von 127.000 Menschen auf, die an den Folgen des Rauchens gestorben sind.

Diese Zahl sei schon eine „Hausnummer“, sagt Marc Warnecke und spricht davon, dass Nikotin nach wie vor das führende Problem bei der Suchtabhängigkeit sei – noch vor Drogen, Alkohol oder Amphetaminen. „Von drei Personen, die es probieren, wird einer zum täglichen Raucher“, so Warnecke.

Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg will Rauchern Wege aus der Nikotinsucht aufzeigen

Wissenschaftlich längst belegt sind die negativen Auswirkungen des Nikotins auf die Gesundheit. Alle Organe sind bei Erkrankungen betroffen, die wiederum zu langfristigen Schäden führen können. Eine Abkehr vom Rauchen mache in jedem Alter Sinn, betont Marc Warnecke und ergänzt, dass eine Tabakentwöhnung erwiesenermaßen für mehr Lebensqualität sorgt.

Endlich weg von der Zigarette – viele Raucher wünschen sich das. Quelle: Andrea Warnecke/dpa

Das zu erreichen, ist das Ziel des Kurses. „Wer die Absicht hat, von dieser Sucht loszukommen, der bekommt von uns die Instrumente dafür an die Hand“, sagt Marc Warnecke. Vorgesehen sind sechs Treffen immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Grundlage für den Kursus bildet das für Gruppen konzipierte und wissenschaftlich erprobte Programm „Rauchfrei“.

Perleberg: Krankenhaus lädt zu einer Infoveranstaltung zum Tabakkonsum

Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme für jeden Teilnehmer, um das Rauchverhalten herauszufinden. Es folgen Analysen, um festzustellen, welche Alternativen den Nikotinkonsum ersetzen können, wie man mit kritischen Situationen umgeht und welche Rückfallrisiken bestehen. Auch das Thema der Gewichtszunahme soll angesprochen werden.

Wer sich für die Teilnahme an dem Kursus interessiert, ist zuvor eingeladen zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema „Tabakkonsum und Tabakentwöhnung“. Am Dienstag, 10. Mai, stellen Marc Warnecke und sein Team ab 17 Uhr im Ärztehaus am Krankenhaus in der Dobberziner Straße in Perleberg die Inhalte des Kurses sowie das Programm „Rauchfrei“ vor und stehen auch für individuelle Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist kostenlos. Interessierte müssen sich unter der Telefonnummer 03876/303976 anmelden. Der Zugang erfolgt nach der 3G-Regel mit dem entsprechendem Nachweis.

Weitere Informationen unter www.krankenhaus-prignitz.de

Von Stephanie Fedders