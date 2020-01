Gerd Bielefelds Fotos zeigen Perlebergs gar nicht ferne Vergangenheit

Perleberg

In Zeiten der Selfies, Smartphones und Digitalkameras kann man es sich fast nicht mehr vorstellen, wie kompliziert es vor gerade einmal etwas mehr als einer Generation noch war, Fotos zu entwickeln. Einen Eindruck davon bekam, wer am Montag im Perleberger Museum dabei war, als der Nachlass des 2014 verstorbenen Prignitzer Fotografen Gerd Bielefeld in den Bestand des Museums übergeben wurde.

Denn dort waren die Geräte und Utensilien seines einstigen Fotolabors aufgebaut, mit dem er seine Schwarz-Weiß-Fotografien selbst entwickelt hatte. Dazu waren seine Kameras zu sehen Drumherum waren Schwarz-Weiß-Abzüge in erdenklichen Größen gruppiert. Die Fotomotive umspannen mehrere Jahrzehnte.

50 000 Fotos sollen jetzt digitalisiert werden

Ute Reinecke, stellvertretende. Bürgermeisterin der Stadt Perleberg, hatte die Anwesenden begrüßt. Etwa 1500 Negativfilme – das entspricht etwa 50 000 Fotos – aus Bielefelds Nachlass samt der Nutzungsrechte daran gingen am Montag in den Besitz des Museums über. Es handelt sich um Fotografien von 1964 bis hinein in die neunziger Jahre, die laut Frank Riedel, Fachbereichsleiter Kultur, Sport und Tourismus bei der Stadt Perleberg, „das gesamte gesellschaftliche Leben beschreiben“. Die Bilder sollen aufgearbeitet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Arbeitsalltag wie Spaß und Spiel sind gleichermaßen in Bielefelds Fundus dokumentiert. Quelle: Bernd Atzenroth

Museumsleiter Sven-Hinrich Siemers erklärte, dass der Bestand so groß sei, dass er auch nur im Rahmen eines Projekts nach und nach digitalisiert werden könnte. Öffentlich zu sehen sein werden die Fotografien erst einmal nicht, doch soll der Stand der Aufarbeitung von Zeit zu Zeit öffentlich dokumentiert werden. Auch über die Webseite der Stadt sollen den Menschen Fotos schnell zugänglich gemacht werden – so wie es derzeit mit Fotografien von Max Zeisig der Fall ist.

Unterstützung für das Stadt- und Regionalmuseum

Es ist bereits die zweite Tranche an Bildern, denn ein erster Teil des Schaffens von Bielefeld ging bereits vor einigen Jahren an das Museum. Diesmal handelt es sich im übrigen um eine Schenkung der Firma Fielmann, die den Fotonachlass von Bielefelds Witwe erworben hatte. Insgesamt ergibt sich so ein fotografischer Reigen von den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts bis in die Nachwendezeit.

Negativfilme, Hängeregister, Fotoabzüge: So sah früher ein Fotoarchiv aus. Quelle: Bernd Atzenroth

Wie Jürgen Ostwald, Kunstbeauftragter der Firma Fielmann, erklärte, unterstützt Fielmann schon seit Jahren kleine und mittlere Museen mit einem kleinen Anschaffungsetat. Seit einem Jahr gehört dazu das Perleberger Stadt- und Regionalmuseum – Ostwald kann sich vorstellen, es künftig mit bis zu 10 000 Euro pro Jahr zu unterstützen. Zudem ist das Unternehmen darum bemüht, den Nachlass von Fotografen zu erwerben – die letzten reinen Lokalfotografen sterben gerade aus, und ihr Fundus soll der Nachwelt erhalten werden.

Fotofundus bleibt in Gänze der Nachwelt erhalten

Nicht immer gelingt das – hier dafür in Gänze, sehr zur Freude von Gerd Bielefelds Witwe Eleonore Bielefeld, die sich dafür bei Martina Hennies, bei der Stadt für die Kulturförderung zuständig, und Frank Riedel bedankte.

Gerd Bielefeld ist auch heute noch vielen Prignitzern ein Begriff als Zeitungsfotograf. Darüber hinaus pflegte er bereits seit 1984 eine enge Verbindung zum Perleberger Museum, insbesondere zu Martina Hennies und ihrem Mann Wolfram, der damals für das Museum verantwortlich war. 1976 bereits hatte Bielefeld begonnen, kulturelle Veranstaltungen im Museum fotografisch festzuhalten und Bilder davon der Zeitung anzubieten.

Ein äußerst seltenes fotografisches Dokument

Daraus ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Museum: Gerd Bielefeld erstellte Fotografien für Dauerausstellungen und Publikationen des Museums. Unter den Bildern sind aber auch Porträts der langjährigen Museumsleiterin Hilde Arndt, die sich eigentlich ungern fotografieren ließ – für Martina Hennies daher ein besonders wichtiges Zeitdokument.

Eleonore Bielefeld, Witwe von Gerd Bielfeld, freut sich darüber, dass sein Nachlass jetzt das richtige Zuhause gefunden hat. Quelle: Bernd Atzenroth

Wie Eleonore Bielefeld erzählte, faszinierte die Fotografie ihren Mann schon seit seiner Jugend. Es dauerte jedoch viele Jahre, bis er sie zum Beruf machen konnte. Nun freut sie sich, dass sein Nachlass das richtige Zuhause gefunden hat.

Von Bernd Atzenroth