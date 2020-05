Perleberg ist um eine Attraktion reicher

Perleberg

Aufgepasst liebe Prignitzer. In Perleberg gibt es eine Neuheit, die es so im gesamten Landkreis noch nie zuvor gab. Sylvio Verfürth, Betreiber des Movie Star Kinos, eröffnet das erste Autokino. Die ersten Filme sind bereits über die Leinwand gegangen. Das Autokino Perleberg bietet Platz für ungefähr 70 Fahrzeuge.

Es ist die Meldung für alle Kino-Fans rund um die Rolandstadt Perleberg. Mit dem Ausbruch der Corona-Krise musste Sylvio Verfürth von heute auf morgen die Türen schließen. Filme im Kino: Das war vorerst verboten und wird es wohl noch eine Weile bleiben. Zumindest im Bundesland Brandenburg.

Anzeige

Sylvio Verfürth schaffte sich extra neues Zubehör an

Aus der Not heraus kam Betreiber Sylvio Verfürth auf die Idee. Wie viele stand auch er plötzlich vor dem Nichts. „Irgendwie muss es ja weitergehen“, meint Sylvio Verfürth und schon war seine Idee geboren. „Es gibt ja zum Beispiel in Zempow bei Wittstock so ein Kino“, sagt er, „aber nicht hier in der Region.“ Für Pritzwalker und Meyenburger mag der Weg dahin nicht weit sein. Für Wittenberger, Perleberger und andere Prignitzer aber schon.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch lesenswert: Autokino Zempow wirbt mit größter Leinwand im Nordosten

Nach sechs Wochen Vorbereitung ging es dann auch los. Das passende Equipment schaffte der Kinobetreiber sich extra an. Das heißt: Eine Leinwand, die für den Außenbereich geeignet ist. Die Wahl fiel auf eine aufblasbare Variante. Ebenso musste die Radio-Frequenz, über die künftig der Ton im Auto ankommt, gebucht werden. Ein passender Ort musste auch gefunden werden.

Autokino in Perleberg sogar mit Lieferservice

Daher ist Nick Schröder mit im Boot. Ihm gehört das Outdoor-Gelände im Eichhölzer Weg 1-3 in Perleberg. Hier steht die große Kinoleinwand und das erste Autokino der Stadt Perleberg und des gesamten Landkreis Prignitz. „Mit der Stadt Perleberg und Nick Schröder haben wir tolle Partner, die uns in allem unterstützen und hinter uns stehen, sagt Silvio Verführt, „wir sind sehr froh darüber.“

Obwohl jeder für sich in seinem Fahrzeug ist, muss auf das Kinogefühl mit Popcorn und Getränken nicht verzichtet werden. Dafür gibt es eine Art Lieferservice. Per Anruf wird bestellt und danach kommt es zum Auto. Der Beginn der Vorstellung richtet sich an den Einbruch der Dämmerung. Da es keine LED-Leinwand ist, muss es erst dunkel werden. Sonst ist nichts vom Film zu sehen.

Sylvio Verfürth : „Kino ist einfach meine Leidenschaft“

Seit 22 Jahren ist Sylvio Verfürth im Geschäft und bereichert das Kinoleben in der Prignitz. Angefangen hat es in Wittenberge. Es sei seine Leidenschaft, sagt er und daher fiel es ihm wahnsinnig schwer, wegen des Coronavirus die Füße still zu halten. Seit dem 21. Mai nun ist er stolzer Betreiber eines Autokinos. Gut 30 Auto standen an den ersten zwei Tagen auf dem Gelände. Ein guter Anfang, meint Sylvio Verfürth.

Was für eine Meldung: Pläne für Autokino in Neuruppin

„Da hat uns die Corona-Pandemie mal etwas Gutes Beschert“, erklärt Bürgermeisterin Annett Jura in einer Mitteilung, herausgegeben von der Stadt Perleberg. Und weitere Vorführungen sind bereits geplant. Den Spielplan gibt es auf der Internetseite www.movistarkino.de. Dort kann auch ganz unkompliziert eine Karte vorbestellt und bezahlt werden.

Karten fürs Perleberger Autokino gibt es online

Und ganz wichtig: Karten gibt es nur online. Entweder nutzen Besucher die Internetseite oder die App Movie Star Ticket. Diese gibt es kostenlos im Playstore oder Appstore. Die Filmvorführungen werden sich auf das Wochenende beschränken. Wer sich also ein eigenes Bild machen möchte, kann jetzt schon im Internet seine Karte für das Perleberger Autokino bestellen.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning