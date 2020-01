Das hat der Architekt am Großen Markt 10 vor

Perleberg

Wenn es nach Hermann Scheidt geht, dann könnte es bald losgehen mit der Sanierung und dem Umbau des Hauses am Großen Markt 10 in Perleberg, in dem künftig die Stadtbibliothek, die Stadtinformation und ein multifunktionaler Veranstaltungssaal untergebracht sein sollen. Aber zunächst muss sich der Architekt mit den Fachplanern wie dem Statiker zusammensetzen – hier sind die Arbeiten ausgeschrieben. Wenn die Entwurfsplanung dann fertig und von den Stadtverordneten bestätigt ist, kann es mit etwas Glück noch in diesem Jahr den ersten Spatenstich geben – 2021 wird dann gebaut.

Scheidt und sein Architekturbüro Scheidt Kasprusch in Berlin haben den Zuschlag für das Projekt erhalten, und das nach einem Architektenwettbewerb. Erstmals wurde so in Perleberg ein solches Vorhaben vergeben. Nun sind bis zum 29. Februar Architektenentwürfe aus dem Wettbewerb in einer Ausstellung dokumentiert, die während der Öffnungszeiten im Flur des Perleberger Bauamts an der Karl-Liebknecht-Straße besichtigt werden kann. Diese Schau wurde am Dienstag eröffnet, gleichzeitig wurde der Gewinner des Wettbewerbs geehrt.

Rettung für den alten Kinosaal

Bürgermeisterin Annett Jura freut sich über das Großprojekt, bei dem „mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden“. Jura: „Wir gehen mit gutem Vorbild voran und können einen städtebaulichen Missstand beseitigen. Und wir können die Stadtbibliothek in einem eigenen Gebäude unterbringen.“ Zudem könne man dem großen Wunsch nachkommen, den zur Schuhstraße hin liegenden alten Kinosaal zu retten, der nun zum multifunktionalen Veranstaltungsraum werden soll.

Im September 2017 fasste die Stadtverordnetenversammlung den Grundsatzbeschluss für das Vorhaben. Ab April 2018 stand die Sicherung des Gebäudes an. Und seit Sommer 2018 gibt es ein Raumkonzept. Daraus ergab sich eine Wunschvorstellung, die zur Aufgabenstellung für die Wettbewerbsbeiträge wurde.

Kostenrahmen von 2,4 Millionen Euro gesetzt

Auf den 800 Quadratmetern Nutzfläche waren die Stadtbibliothek, der Verkaufsraum der Stadtinfo unterzubringen. Und der Ergänzungsbau zwischen dem Vorderhaus und dem alten Kino war ebenfalls zu beplanen wie auch die Neugestaltung des Kinosaals. Eine barrierefreie Planung war eine weitere Voraussetzung. Und: Für die Arbeiten ist ein Kostenrahmen von 2,4 Millionen Euro gesetzt.

Anfang 2019 wurde der Wettbewerb ausgeschrieben, und von März gingen die Teilnehmerbeiträge ein. 21 sollten es insgesamt werden, von denen dann acht in die engere Auswahl kamen. Nach einer Vorprüfung durch die BIG Städtebau, Sanierungsträger in der Perleberger Altstadt, machte sich im Sommer das Preisgericht unter der Leitung des Professors und Architekten Bernd Huckriede an die Arbeit – und konnte zunächst keinen Sieger ausmachen. Die beiden am besten platzierten Architektenbüros mussten nacharbeiten – am Ende stand der Zuschlag für das Büro Scheidt Kasprusch.

Qualität im Innenraum

Mit dem Wettbewerb hatte die Stadt Neuland betreten. Er erbrachte aber auch zusätzliche Anregungen für das Gesamtprojekt. Huckriede bedankte sich für das Zustandekommen des Wettbewerbs. Dies sei die beste Art, qualitativ gute Ergebnisse zu erzielen. Die teilnehmenden Architekten haben seinen Angaben zufolge jeweils etwa 20 000 Euro in ihre Entwurfsplanungen investiert. Viele Teilnehmer kamen aus Berlin.

So wie Hermann Scheidt, der seine Planung noch ein wenig erläuterte. Während es an der Außenfassade nur ganz dezente Veränderungen geben wird, sei ihm wichtig, im Innenraum Qualität zu schaffen. Die Bibliothek soll auf drei Ebenen a 110 Quadratmeter verteilt werden.

Aufzug beseitigt Niveauunterschied zwischen den Gebäuden

Um das Gebäude barrierefrei zu machen, wird es keine „schiefe Ebene“ mehr in Richtung altes Kino geben – sowohl im Vorderhaus als auch im alten Kino wird es eben sein. Der Niveauunterschied zwischen der Schuhstraße und dem Großen Markt von 1,20 Meter wird jetzt über einen Aufzug am Ende des Vorderhauses kompensiert, der gleichzeitig in die oberen Stockwerke führt. „Das ist natürlich ein Haus, das ganz stark von Senioren genutzt wird“, weiß der Architekt.

Der Bereich zwischen den Gebäuden soll jetzt mit einem Lichthof überbaut werden.

Von Bernd Atzenroth