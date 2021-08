Das sind die besten Schüler von Perleberg

Perleberg

1,2 – mit diesem Notenschnitt haben sowohl Dana Maskiska als auch Jeremias Telschow ihre Schullaufbahn in Perleberg beendet. Damit waren die beiden die besten Absolventen des vergangenen Schuljahrs in der Rolandstadt – die 17-jährige Dana an der Friedrich-Gedike-Oberschule und der 18-jährige Jeremias am Gottfried-Arnold-Gymnasium. Wie es in Perleberg bereits Tradition ist, trugen sich die beiden nun ins Ehrenbuch der Stadt ein.

Bei der Ehrung der besten Schülerinnen und Schüler 2021 in Perleberg (v.l.): Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura, der beste Abiturient Jeremias Telschow, Gymnasiums-Leiter Veit Goralczyk-Pehl, die beste Oberschul-Absolventin Dana Maskiska und Oberschul-Leiterin Jutta Barfuß. Quelle: Bernd Atzenroth

Lob von der Bürgermeisterin

„Ein ganz großes Lob, dass Ihr das so hinbekommen habt“, betonte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura bei der Zeremonie am Dienstag, „damit stehen Euch alle Wege offen.“ Dabei stand der Abschluss an beiden Schulen wie überall unter besonderen Vorzeichen. Denn Corona ließ vieles nicht zu. Doch die beiden Jahrgangsbesten ließen sich davon nicht beeindrucken. „Für die 10. Klassen war es nicht besonders unterschiedlich“, befand Dana Maskiska, „ich fand es gut so.“ Auch wenn Einiges ausgefallen sei.

Auch Dana Maskiska trug sich ins Ehrenbuch der Stadt Perleberg ein. Sie schaffte 2021 mit 1,2 den besten Notenschnitt aller Zehntklässler an der Friedrich-Gedike-Oberschule in Perleberg. Jetzt soll das Abitur folgen. Quelle: Bernd Atzenroth

Ihre Schulleiterin Jutta Barfuß zog ein ähnliches Fazit: „Die 10. Klasse hatte das Glück, dass sie lernen konnte. „Wir hatten gute Unterstützung“, sagte sie. Und gute Ergebnisse, die im Schnitt an der Schule wie auch im Land besser lagen als im Jahr zuvor. „Es bleibt aber ein besonderer Jahrgang“, sagte sie und hofft, dass die nächsten „Zehner“ wieder an alte Traditionen anknüpfen können.

36 Abiturienten und 105 Oberschul-Absolventen

105 Schülerinnen und Schüler haben die 10. Klasse vollendet, und das ganz unterschiedlich, weil die Oberschule auch eine große Bandbreite abdeckt und dabei auch Schülern mit Lernschwierigkeiten ein Bildungsangebot macht. „Auch sie haben gekämpft und gemessen an ihrem Potenzial das Beste gegeben“, sagt Jutta Barfuß.

Jeremias Telschow trug sich ins Ehrenbuch der Stadt Perleberg ein. Er war 2021 der beste Abiturient mit einem Schnitt von 1,2. Perlebrgs Bürgermeisterin Annett Jura schaut wohlwollend zu. Quelle: Bernd Atzenroth

Die beiden wissen schon, was sie jetzt machen wollen

„Wir haben den ersten Lockdown voll mitgenommen“, berichtet Jeremias Telschow vom Gymnasium. „Aber ich glaube, mein Jahrgang ist sehr gut durchgekommen“, bilanzierte er. 36 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur in Perleberg abgelegt, keiner ist durchgefallen. „Alles ist gut gelaufen“, findet auch Veit Goralczyk-Pehl, Leiter des Gymnasiums. Und das trotz der Corona-Situation, die auf allen gelastet habe.

Dana Maskiska hat nun vor, am Oberstufenzentrum in Wittenberge ihr Abitur abzulegen. Danach wolle „was mit Finanzen“ machen, erklärte sie. Jeremias Telschow will eigentlich für ein halbes Jahr zu einem Auslandsaufenthalt nach Kanada. Noch ist das nicht klar. Sollte es nicht klappen, dann nimmt der bisherige Schülersprecher am Gymnasium ein Jurastudium in Halle auf.

Von Bernd Atzenroth