Das vergessene KZ-Lager in Wittenberge

Wittenberge

Es ist ein fast vergessenes Kapitel im historischen Gedächtnis der Stadt Wittenberge, das jetzt in den Fokus gerät: Das Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme, gelegen an der Hafenspitze des heutigen Industriegebietes Süd.

In Wittenberge gab es ein Außenlager des KZ Neuengamme

Geschuldet ist das der Arbeit von Lennart Gütschow, der seit Februar 2020 in einem gemeinsamen Projekt der Städte Perleberg und Wittenberge die Zeit des Kriegsendes 1945 in der Prignitz aufarbeitet und dabei viele Lücken der Erinnerung durch Zeitzeugengespräche und intensive Recherche schließen kann.

Blick auf die Hafenspitze, wo sich das Lager befand. Heute gehört das Gelände zum Industriegebiet Süd. Quelle: Stephanie Fedders

Lücken, die nicht nur durch die bislang fehlende Aufmerksamkeit für dieses Thema entstanden sind, sondern auch ganz reell auf dem Gelände zwischen Stepenitz und Kathane. Dort, wo sich einst das Lager befand, erinnert heute nichts mehr an dessen Existenz von August 1942 bis Februar 1945.

Erhalten sind dafür Eindrücke von Häftlingen, die in Wittenberge eingesetzt wurden. Zu ihnen gehört der Pole Jerzy Jaroch, der 1966 seine Erlebnisse geschildert hat: ein Augenzeugenbericht über die Bedingungen im Lager. 1989 erschien er im Buch „Als letztes starb die Hoffnung. Berichte von Überlebenden aus dem KZ Neuengamme“.

Die Häftlinge mussten für die Zellwollefabrik in Wittenberge arbeiten

Jaroch traf am 7. Januar 1943 in Wittenberge ein. Das Lager war für 500 Häftlinge angelegt und befand sich auf dem Gelände der Kurmärkischen Zellwolle und Zellulose Aktiengesellschaft, die gemeinsam mit weiteren Unternehmen aus der Zellstoff- und Kunstfaserbranche 1941 zur Phrix-Werke AG zusammengelegt wurde.

Während der NS-Herrschaft unternahm die deutsche Wirtschaft große Anstrengungen, sich von Baumwolle unabhängig zu machen und eigene Garne herzustellen. So auch in Wittenberge, wo Stroh als wesentlicher Rohstoff zum Einsatz kam.

Der Ukrainer Wassili Owtscharenko hat seine Eindrücke in einer Skizze festgehalten. Sie zeigt die Aufteilung des Lagers. Außerdem verewigt: mehrere Reihen gepresster Strohballen.

Katastrophale Bedingungen herrschten in den Baracken

Auch Jerzy Jaroch erinnert sich an „gigantische Strohhaufen auf dem Gelände der Fabrik“. Häftlinge mussten beim Stapeln und Abladen des Strohs helfen, das auch als Grundlage für die Produktion von Hefe diente. Ein Produkt, mit dem die Truppenverpflegung der Wehrmacht unterstützt werden sollte.

Die Zustände im Lager, das aus hölzernen Baracken bestand, müssen laut Jerzy Jaroch schwer zu ertragen gewesen sein. Es gab keine Bettwäsche, jeder Häftling musste mit einer Decke auskommen. Im Winter schneite es durch die Löcher in den Wänden. Die Kohle für die Öfen reichte nicht, um die Baracken zu heizen.

Dazu kamen katastrophale hygienische Bedingungen: nicht genügend Wasser zum Waschen und keine medizinische Versorgung, dafür Durchfall, Läuse und Flöhe und eine hohe Sterblichkeit. „An vielen Tagen wurde ein Sarg mit ein bis zwei Leichen zum Friedhof gebracht“, berichtet Jaroch.

Im Februar 1945 wurde das Lager in Wittenberge aufgelöst

Zwei Bombenangriffe auf das Werksgelände im April und September 1944 beschreibt Jerzy Jaroch. Brandbomben setzten das Stroh in Flammen – Bomben, die „ein paar Nächte lang das ganze Lager beleuchteten“.

Lennart Gütschow forscht zum Kriegsende in der Prignitz. Quelle: Stephanie Fedders

Als die alliierten Truppen auf die Elbe und damit auch auf Wittenberge vorrückten und fehlender Rohstoff die Produktion unmöglich machte, wurde das Lager im Februar 1945 evakuiert, die Häftlinge verlegte man zurück nach Neuengamme.

Der Erkenntnisgewinn zum einzigen Außenlager von Neuengamme in Brandenburg gestaltete sich während der deutschen Teilung entsprechend schwierig. „Nachforschungen vor Ort waren erst in den 1990er Jahren möglich“, sagt Lennart Gütschow.

Im September soll eine Ausstellung zum Kriegsende in der Prignitz eröffnet werden

Bei seiner Recherche hat der Historiker mit ehemaligen Mitarbeitern des VEB Zellstoff- und Zellwollewerke Wittenberge gesprochen. Sie konnten sich erinnern, dass die Baracken des Lagers zunächst weiter verwendet wurden.

Ab dem 5. September soll das gesammelte Material zum Kriegsende in der Prignitz in einer Ausstellung präsentiert werden, die zunächst in Wittenberge und dann ab November in Perleberg zu sehen sein wird.

Nach wie vor ist Lennart Gütschow an Gesprächen mit Zeitzeugen und an Erinnerungen interessiert und telefonisch unter der Nummer 03877/40 52 66 zu erreichen sowie per E-Mail an volontaer@kfh-wbge.de.

Von Stephanie Fedders