Perleberg/ Neuruppin

„Ich bin der liebste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe aus einer Not heraus gehandelt“, hatte der 41-jährige Angeklagte unter Tränen vor Gericht gesagt. Die Richter jedoch sahen die Mengen an Drogen, mit denen der gebürtige Perleberger zwischen 2015 und 2018 gedealt hat, als zu erheblich an, um noch eine bewä...