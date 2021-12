Deep Purple auf der Perleberger Orgel

Perleberg

Bunte Lichtpunkte glitzern unter der Deckel der Sankt-Jacobi-Kirche in Perleberg. Vor dem Chorraum ist eine große Leinwand aufgebaut. Darauf flimmert der Trailer der Starlights Orgel- und Videoshow. Mit „(Everything I Do) I Do It For You” von Brian Adams beginnt Nico Wieditz.

Nico Wieditz spielt auf der Orgel in der Sankt-Jacobi-Kirche in Perleberg moderne Musik. Die Gäste verfolgten das auf einer Videowand. Quelle: Jens Wegner

Das Publikum jubelt. „Hi!”, begrüßte er lässig die rund 130 Gäste. Auf der Leinwand ist mal er zu sehen, mal das Spiel seine Finger auf den Orgeltasten, und mal werden Videos zu den Musikstücken eingeblendet.

„Ich bin der einzige, der heute was veranstaltet”, stellt er fest. Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura habe ihn eingeladen und motiviert, mal nach Perleberg zu kommen. „Wir sind hier in der Kirche. Und hier wollen wir Spaß haben. Ich beginne mal mit klassischer Musik von Bach”, kündigt er an.

Er komme aus Eisenach, dem Geburtsort Johann Sebastian Bachs. Die Toccata von Bach habe er mit der Musik der Band Abba gemixt. „Ja, so kann das klingeln”, sagte er nach dem Stück, das vom Publikum frenetisch bejubelt wird.

„Die Orgel hier hat eine Latenz. Das heißt, dass die Töne den Bruchteil einer Sekunde später aus den Pfeifen kommen als man die Tasten drückt. Um das etwas ausgleichen haben wir die Mikrofone direkt an die Pfeifen angeschlossen”, erklärt er. Denn zum folgenden Stück „Oxygene” von Jean-Michel Jarre verwende er zusätzlich zur Orgel Beatboxen für den Rhythmus.

Lambada, Angie und Smoke on the water auf der Orgel

„Ich bin nun schon fast 60 Jahre alt, habe mich aber gut gehalten. Es ist kalt draußen. Das zieht die Haut glatt”, sagt er. Seine Finger seien allerdings noch kalt. Spätestens bei Lambada seien sie dann aber warm. „Wir machen jetzt eine kleine Rock-Runde”, kündigt er an. Er spielte „Angie” von den Rolling Stones, „Smoke on the Water” von Deep Purple sowie „Will rock You” und „We are the champions” von Queen. Die Wände der Kirche scheinen zu beben, und das Publikum jubelt begeistert.

„Ich war mal zu einer Konfirmation in einem kleinen Dorf gebucht. Die Pfarrerin dort war noch sehr jung. Deshalb hoffte ich, dass sie dort modern eingestellt sind”, begann er eine Geschichte zu erzählen. Die Bläser sind fast eingeschlafen beim Spielen. Die Pfarrerin war eine Pfarrerstochter und sehr altbacken eingestellt, musste er dann feststellen.

„Ich bin dafür, endlich moderne Musik Einzug in die Kirchen halten zu lassen. Bei der Austeilung durfte ich spielen, was ich wollte. Ich spielte ‚Eye of the tiger’. Danach war alles anders”, sagte er. „Lasst doch bitte die moderne Musik in die Kirche. Kirche soll doch Spaß machen”, findet er.

Pet shop Boys und Pionierhalstuch zum Fahnenappell

Nico Wieditz berichtet, dass er als Jugendlicher glühender Fan der Pet Shop Boys war und eines Tages in seinem strahlend weißen Pet-Shop-Boys-Jogginganzug und rotem Pionierhalstuch zum Fahnenappell in der Schule antrat. „Ich war der Blickfang. Meine Mutter war zudem noch Lehrerin an dieser Schule.

Aber es hat keine Konsequenzen gegeben”, blickte er zurück. „Manchmal muss man etwas riskieren. Das war auch mein Impuls für heute. Die Leute wollen doch rausgehen, wollen etwas erleben. Solange es erlaubt ist, lasst uns doch was machen!”

Von Jens Wegner