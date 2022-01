Perleberg

Ein sogenannter Spaziergang von Gegnern der Corona-Maßnahmen endete am Mittwochabend in Perleberg damit, dass sich ein Teilnehmer mehrere Anzeigen einhandelte – eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eine weitere wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, weil der Mann aus der Prignitz nach Polizeiangaben ein Messer mitgeführt hatte. Außerdem gab es wieder eine Anzeige gegen unbekannt, weil sich niemand dazu bekannte, Versammlungsleiter zu sein.

Versuch von Kooperationsgesprächen

Gegen 18 Uhr hatte sich zunächst eine Gruppe Menschen am Großen Markt versammelt, um loszugehen. Schon dort habe es, wie Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin verlauten ließ, den Versuch der Polizei von Kooperationsgesprächen gegeben, die aber nicht dazu geführt hätten, dass sich jemand dazu bekannte, Versammlungsleiter zu sein.

Verstöße gegen die Maskenpflicht

Los ging die Gruppe zunächst in Richtung Puschkinstraße. Gesichtet wurden die „Spaziergänger“ dann auch in der Ufer- und der Bäckerstraße und später an der Beguinenwiese. Die Polizei begleitete die Teilnehmer, die zu einem Teil weder Abstand hielten noch Corona-Schutzmasken trugen. Schließlich wiesen Polizisten die Versammlungsteilnehmer darauf hin, dass Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet werden.

Ein „Spaziergänger“ widersetzte sich

Als deswegen von Teilnehmern des Spaziergangs die Personalien erhoben wurden, widersetzte sich ein „Spaziergänger“ der Polizei. Das brachte ihm die Anzeigen ein. Er wurde auch auf die Wache nach Perleberg mitgenommen. Insgesamt ist nach MAZ-Informationen letztlich von etwa 100 Teilnehmern an dem sogenannten Spaziergang durch die Stadt auszugehen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Prignitzer Polizeichef die Linie skizziert, die im Umgang mit Spaziergängen und Vergleichbaren gefahren wird. Sie werden als Versammlung angesehen und sind damit auch im Vorab anzumelden.

Hohes Gut: Versammlungsfreiheit

Sind sie nicht angemeldet oder werden Verstöße gegen Auflagen und Corona-Maßnahmen festgestellt, können sie auch durchaus aufgelöst werden, wie jetzt Christin Knospe noch einmal präzisierte. In der Regel wird dies aber als nicht verhältnismäßig angesehen, weil die Versammlungsfreiheit so einen hohen Verfassungsrang hat. Sofern es also friedlich zugeht bei den sogenannten Spaziergängen, hat die Polizei bislang die Versammlungen nicht abgebrochen – unabhängig davon, dass Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot geahndet werden.

Die Stimmung wird rauer

Es ist allerdings zu merken, dass die Stimmung unter den „Spaziergängern“, vor allem aber auch gegen die Polizei, rauer wird. Noch während der Versammlung haben sich einige der Teilnehmer in den sozialen Medien über ihre Meinungen ausgelassen. Sie sprechen davon, von der Polizei eingekesselt und aufgehalten worden zu sein. „Wir fühlen uns wie Verbrecher“, schrieb einer der „Spaziergänger“, ein anderer hätte durch dieses Vorgehen das Vertrauen der Polizei gegenüber verloren.

Ein Corona-Demo in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

Trotz des Widerstands des Mannes ist die unangemeldete Versammlung friedlich beendet worden, resümiert Christin Knospe. Der „Spaziergang“ wurde weder aufgelöst, noch verboten. Er hätte sich im Anschluss auf dem Großen Markt von selbst aufgelöst.

Polizei bleibt gefordert

Es ist davon auszugehen, dass auch künftig Menschen in der Prignitz – egal ob angemeldet oder nicht – gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gehen werden. Die Polizei in der Prignitz bleibt dahingehend wohl gefordert, das meint auch Christin Knospe. Unterstützung bekommen die Polizisten der Inspektion unter anderem von der Bereitschaftspolizei, ein Zweig der Direktion für besondere Dienste, die auch die Versammlung am Mittwoch in Perleberg begleitet hatte.

Der erste Zwischenfall in der Prignitz

Der „Spaziergang“ war die erste Versammlung dieser Art in der Prignitz, wo es zu einem Zwischenfall kam. Die Versammlungen in Wittenberge, Pritzwalk und auch Perleberg in den zurückliegenden Tagen und Wochen verliefen bislang allesamt ruhig. Bei einer Kundgebung in Neuruppin kurz vor Weihnachten war die Polizei aufgrund von gezündeter Pyrotechnik gefordert. Auch dort nahmen die Beamten mehrere Personalien auf und schrieben Anzeigen gegen Teilnehmer.

„Von unserer Taktik überzeugt“

Dennoch sieht die Polizeidirektion Nord in Neuruppin gute Ergebnisse ihrer Taktik. Sicherlich werde jeder Einsatz im Nachgang ausgewertet, sagt Christin Knospe. „Uns ist es bislang aber stets gelungen, die Versammlungen abzusichern, vor allem auch vor dem fließenden Verkehr, und, dass alle Teilnehmer ihre Meinung kundtun können. Wir sind von unserer Taktik überzeugt“, so die Pressesprecherin der Polizei.

Von Bernd Atzenroth und Marcus J. Pfeiffer