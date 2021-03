Der 30. Roland-Lauf in Perleberg ist abgesagt

Perleberg

Es ist wie verhext: Ausgerechnet die Jubiläumsauflage des Perleberger Roland-Laufs soll nun erneut verschoben werden. Darauf hatten sich die Stadt als Veranstalter und die Vorbereitungsgruppe geeinigt, nachdem klar war, dass der Corona-Lockdown mindestens bis zum 18. April andauern wird. Damit war fraglich, ob man den Roland-Lauf am 15. Mai austragen kann.

Veranstalter und Organisatoren sahen keine andere Wahl

Aus diesem Grund sahen alle Beteiligten kaum eine andere Wahl, als den Roland-Lauf zu diesem Zeitpunkt abzusagen. Was aber nicht heißt, dass er eventuell doch stattfinden kann – dann aber im Herbst. Eine endgültige Entscheidung dazu steht aber noch aus. Es soll eine rechtzeitige Ankündigung geben.

Bereits im vergangenen Jahr sollte die traditionelle Veranstaltung ihre 30. Austragung erfahren, wie schon seit einigen Jahren mit Start und Ziel im Perleberger Tierpark. Doch wegen des ersten Lockdowns war schon 2020 eine Austragung im Mai nicht möglich. Durch die Absage habe man nun die Möglichkeit, das Jubiläum in Ruhe weiter zu planen und es „in einem gebührenden und schönen Rahmen“ 2021 durchführen zu können, hatte damals noch Laufleiterin Steffi Diete gemeint. Doch selbst daraus wird nun zunächst einmal nichts, auch wenn sich alle schon sehr darauf gefreut haben.

Noch keine Auswirkungen auf den Prignitz-Cup der Läufe

Ein freier Termin für eine Laufverschiebung könnte im September der alte Pritzwalker Lauftermin sein (den Pritzwalker Lauf gibt es seit diesem Jahr nicht mehr) – doch wie schon erwähnt, gibt es darüber noch keine Entscheidung. Die Veranstalter wollen sich so lange wie möglich alle Optionen offenhalten, immer vorausgesetzt, dass sich die Lage in Sachen Pandemie bis dahin endlich entspannt hat.

Auswirkungen auf den traditionellen Prignitz-Cup der Läufe soll die aktuelle Absage zunächst aber nicht haben. Die Initiatoren und Unterstützer des Cups, MAZ und Sparkasse Prignitz, sind sich einig, dass er mit mindestens vier Läufen ausgetragen werden kann.

So viele sind es laut jetzigem Stand auch noch nach der Absage des Roland-Laufs. Im Laufkalender stehen bislang noch der Wittstocker Gedenk- und Heidelauf am 29. Mai, der Temnitz-Heidelauf am 4. September, der Einheitslauf in Glöwen am 3. Oktober und die Moormeile in Bad Wilsnack am 16. Oktober wie immer zum Abschluss.

Von Bernd Atzenroth