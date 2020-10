Deutschlandtakt der Bahn: Wittenberge fühlt sich übergangen

Wittenberge

Wenn Oliver Hermann sich ärgert, lässt er sich das äußerlich nicht anmerken. Wittenberges Bürgermeister setzt stattdessen auf die Wirkung der Worte. Und die lassen keinen Zweifel daran, wie die Neuigkeiten aus Berlin in Sachen Deutschlandtakt der Bahn an der Elbe ankommen.

Für Wittenberge ein „Schlag ins Gesicht“

Von einem „Schlag ins Gesicht“, spricht Hermann und gibt zu, dass er „richtig sauer“ war, als das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dieser Tage den Start des Deutschlandtaktes verkündete: Die Verdichtung des Taktes auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin.

Für sich genommen ist das eine gute Nachricht, sollen doch auf dieser wichtigen Hauptverkehrsachse mit dem Fahrplanwechsel ab dem 13. Dezember statt bisher 45 an die 60 Züge fahren. Doch jetzt kommt das große „aber“ und damit der „Schlag ins Gesicht“: Auf keiner der zusätzlichen Verbindungen ist ein Halt in Wittenberge vorgesehen.

Die Prignitz wird also nicht davon profitieren, dass „Stadt und Land näher zusammenrücken“, wie sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) in einer Mitteilung des Ministeriums zitieren lässt. „Stattdessen müssen wir es hinnehmen, dass alle halbe Stunde ein ICE durchfährt“, sagt Oliver Hermann.

Wittenberge ist für die Bahn ein wichtiger Knotenpunkt

Dabei verbindet die Region mit dem Deutschlandtakt Erwartungen, die in dem am 30. Juni dieses Jahres vorgestellten dritten Entwurf des Gutachterausschusses festgeschrieben sind: Wittenberge kommt in dem Papier als wichtiger Knotenpunkt vor, der jeweils zur vollen Stunde an die neue Taktung angebunden werden könnte.

Aktuell ist aber nur die Rede davon, dass ab dem 13. Juni 2021 Euro-City-Züge in Wittenberge halten sollen. Für Oliver Hermann ein schwacher Trost: „Es ist nett, dann einen 12-Uhr-Halt zu haben, aber andere Züge werden dringender gebraucht“, sagt der Verwaltungschef und Präsident des Brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes.

Neben der Bahn und dem Bundesverkehrsministerium sieht Oliver Hermann auch das Land in der Pflicht, seinen Beitrag zur Umsetzung des Deutschlandtaktes in der Prignitz zu leisten. Guido Beermann ( CDU), Minister für Infrastruktur und Landesplanung, hat diese Bitte am 7. Juli bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides in Wittenberge mitgenommen.

Am Freitag kommen die Minister Scheuer und Beermann in die Prignitz

In dieser Situation kommt der Spatenstich für die A 14 am Freitag in Wittenberge mehr als gelegen. Die Polit-Prominenz hat ihren Besuch in der Prignitz angekündigt: Scheuer und Beermann wollen sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Oliver Hermann wird dann mit Sicherheit die richtigen Worte finden, damit es nicht nur symbolische Bilder vom Treffen gibt, sondern auch einen Austausch in Sachen Deutschlandtakt.

Von Stephanie Fedders