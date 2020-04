Das Leben geht im Tierpark Perleberg trotz Corona weiter

Perleberg

Dem Tierpark in Perleberg fehlen die Gäste. Seit knapp zwei Wochen ist die etwa 15 Hektar große Anlage südlich der Stadt wegen des Coronavirus geschlossen – und das bei schönstem Frühlingswetter und inmitten der Osterferien. „Darüber sind wir alle sehr traurig“, sagt Tierparkleiter Michael Niesler. Für die MAZ hat er eine Ausnahme gemacht und die Tore für einen kurzen Augenblick geöffnet.

Tierpfleger arbeiten weiter

Im Tierpark ist es mucksmäuschenstill. Nur die Vögel sind zu hören. Ab und zu machen die Ziegen oder Affen etwas Rabatz. Ansonsten ist nichts los. Die Wege sind wie leer gefegt. Doch der Anschein trübt, denn die Arbeiten gehen für die Tierpfleger selbstverständlich weiter.

„Wir schaffen jetzt sogar mehr als sonst, da wir auf keine Besucher Rücksicht nehmen müssen“, berichtet Tierparkleiter Michael Niesler. Das Laub ist gefegt, die Hecken geschnitten.

Die Bären fühlen sich in ihrem Wasserbecken sichtlich froh. Quelle: Philipp Falkenhagen

Es sind immer fünf Mitarbeiter gleichzeitig im Einsatz. Sie wechseln sich alle 14 Tage ab, um sich nicht gegenseitig anzustecken. Ausfallen darf hier niemand. Die Tiere brauchen ihr Futter. Das laufe momentan auch noch ganz gut.

„Einen Engpass haben wir nicht“, sagt Michael Niesler. Von der Tafel bekommen sie das Essen was übrig bleibt. Alle Lieferanten arbeiten noch. Lediglich auf die Leckerlis der Besucher muss vor allem das Damwild jetzt verzichten.

Nachwuchs im Tierpark

Ansonsten bekämen die Tiere nicht viel von den Auswirkungen des Coronavirus mit. Die Trampeltiere aalen sich weiterhin in der Sonne und die Bären planschen ausgelassen im Wasser. Es ist eigentlich alles wie immer, sogar beim Nachwuchs.

Über ein Junges freuen sich die Guanakos. „Die Geburt muss jetzt erst gewesen sein“, bemerkt der Tierparkchef. Gemeinsam mit der MAZ schaute er im Gehege der exotischen Säuger nach dem Rechten.

Nachwuchs bei den Guanakos: Tierparkleiter Michael Niesler schaut nach dem Rechten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„ Es ist ein Hengst“, sagt Niesler. Das Jungtier ist topfit und genießt die ersten Tage seines Lebens an der frischen Luft zusammen mit seinen Artgenossen. Es war handzahm. Michael Niesler nutzte die Chance, um ein Foto vom kleinen Guanako zu schießen.

Der Tierpark ist nämlich auch medial auf dem neustem Stand unterwegs. Auf der eigenen Internetseite oder auf Facebook können die Leute auch in Tagen wie diesen verfolgen, was sich dort alles tut. „Als nächstes fangen die Eulen an zu legen.“

Frischer Salat für das Damwild – auf Leckerlies und Streicheleinheiten von den Besuchern müssen sie jetzt verzichten. Quelle: Philipp Falkenhagen

Ostern sind gut gesuchte Tage

Es ist zum ersten Mal, dass der Tierpark für einen so langen Zeitraum geschlossen bleiben muss. Michael Niesler geht davon aus, dass allein am Osterwochenende bis zu 3000 Besucher gekommen wären. „Vielleicht hätten wir sogar einen neuen Rekord mit über 5000 Gästen aufgestellt“, erzählt er.

Neben dem Tierparkfest im Juni zählt Ostern mit zu den am besten besuchten Tagen im Jahr. Wie es demnächst dann weitergehen kann, vor allem auch mit den noch bevorstehenden Veranstaltung, ist bis dato noch unklar. „Wir hoffen auf Unterstützung vom Land“, so der Tierparkchef.

Der Parkplatz ist völlig leer - dort wo sich sonst hunderte Autos der Besucher tummeln stehen jetzt nur die Tierpark-Mitarbeiter. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Alpaka-Gehe ist fertig

Eine Pause kommt für ihn aber nicht infrage. Es gebe immer was zu tun. Das Ara-Gehe muss neu umzäunt werden. Bald steht nun auch die Umgestaltung der großen Freifläche inmitten des Tierparks an. Nach zwei Jahren Bauzeit ist endlich das Alpaka-Gehe fertig geworden.

Am Donnerstag ziehen die vier Tiere in ihr neues Zuhause ein. „Damit wollen wir etwas schaffen, wo die Besucher den Tieren so nah wie möglich sein und sie sogar streicheln können“, sagt Michael Nielser. Wegen des Coronavirus muss die Eröffnung der neuen Anlage nun aber etwas kleiner ausfallen.

Das neue Alpaka-Gehe ist fertig - nach zwei Jahren Bauzeit kommen am Donnerstag die vier neuen Tiere in den Tierpark. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mehr als 400 Tiere

Im Perleberger Tierpark leben mehr als 50, vorwiegend heimische Arten, und mehr als 400 Tiere insgesamt. Darunter finden sich große europäische Raubtiere wie Braunbären, Wölfe und Luchse. Weitere einheimische große Säugetiere sind Wisente, Wildschweine, Rothirsche. Damhirsche können in einem begehbaren Gehege gesehen werden.

Zu den exotischeren Säugern gehören Trampeltiere, Guanakos, Meerschweinchen, Kängurus und Affen. Darüber hinaus gibt es ein Streichelgehege mit Schafen und Ziegen. Der Tierpark Perleberg beherbergt außerdem zahlreiche Vogelarten, darunter mehrere Eulenarten, Papageien, Fasane, Gänse, Emus und den vom Aussterben bedrohten Waldrapp.

Von Marcus J. Pfeiffer