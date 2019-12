Die Linke in der kritischen Selbstbeschauung

Perleberg

Gesamtmitgliederversammlung der Prignitzer Linken und nur wenige kommen – als Sabine Ott, Geschäftsführerin der Kreispartei, um 18.07 Uhr die letzte Gesamtmitgliederversammlung der Kreispartei in diesem Jahr eröffnete, waren viele Tische und Stühle unbesetzt.

Dabei waren die Themen äußerst relevant. Neben der Wahl der Delegierten stand und steht gewissermaßen zwingend die Frage im Raum, wie mit dem Einbrechen der Wahlergebnisse überall in der Bundesrepublik und eben auch in der Prignitz umzugehen sei.

An politischen Themen fehlt es den Linken nicht

Die Bundestagsabgeordnete Kirstin Tackmann und der Kreistagsabgeordnete Thomas Domres stellten dar, was aktuell an politischer Arbeit aus Sicht der Linken zu tun ist. Die Probleme im ländlichen Raum sind ein Schwerpunkt: der Ausbau der Digitalisierung, die medizinische Versorgung und die Pflege, die Verbesserung der Einkommenssituation, das Stoppen der Bodenspekulation und das Insektensterben. Die Anzahl der Sozialwohnungen sei auch in der Prignitz rückläufig.

Kirstin Tackmann berichtete, Deutschland habe noch nie so viele Kleinwaffen exportiert. Das sei insofern problematisch, da gerade in diesem Bereich der direkten Gewalt, das Aufkeimen größerer Konflikte angelegt sei.

Traditionelle linke Positionen müssen sich neu definieren

Allerdings folgten nur siebzehn Parteimitglieder den Ausführungen. So wenige waren zur Abstimmung gekommen, davon nur drei Frauen.

„Welchen Wert haben wir als Linke?“ Dies ist für Kirstin Tackmann aktuelle eine entscheidende Frage. Die Partei müsse darauf erst einmal selbst eine Antwort finden.

Auf die einschneidenden Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens habe Die Linke offenbar nicht angemessen reagiert. Jedenfalls nicht so, dass es auch bei den Wählern ankomme.

Sorgen der Bürger würden nicht aufgefangen

Im Gegensatz zu anderen in der Partei fordert Kirsten Tackmann eine schärfere Distanzierung zu den Grünen. Die Lasten des Klimawandels haben die kleinen Leute zu tragen, insbesondere die von ihren Autos abhängigen Menschen in den ländlichen Regionen.

Mit schonungsloser Offenheit möchte Hanno Harnisch die Versäumnisse der Linken korrigieren. Quelle: Frank Pieperhoff

Der ökologische Wandel müsse eindeutig in Richtung eines sozial-ökologischen Wandels gehen. Diese Sorgen der Bürger würden nicht aufgefangen. Der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Hanno Harnisch sagte diesbezüglich ganz schonungslos: „Es ist auch unser persönliches Versagen“.

Die unerfüllbare Wunsch nach einfachen Lösungen

Zugleich gibt er zu, die Wählerwanderung zur AfD teilweise nachvollziehen zu können. Für ihn ist die AfD keine Nazi-Partei, es gäbe inhaltlich nachvollziehbare Ansatzpunkte.

Es braucht Perspektiven

Thomas Domres forderte indes, die Politische Bildungsarbeit mit attraktiven Angeboten auszubauen. Was diese Angebote dann sein sollen, blieb jedoch offen. Es fehle eine nachvollziehbare Vision einer neuen, linken Gesellschaftsordnung. „Irgendetwas ändern muss sich“, wie Christian Elger aus Wittenberge feststellte.

Von Frank Pieperhoff