Die Prignitz gedenkt ihrer Corona-Toten

Perleberg/Pritzwalk

„Unvergessen“ stand auf der Schleife des Kranzes, den Bürgermeisterin Annett Jura am Sonntag für die Stadt Perleberg an der Jacobikirche zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie niederlegte. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde und dem Kirchenkreis Prignitz gedachten einige Menschen im kleinen Kreis der Pandemie-Opfer, so wie es in Perleberg jeden Donnerstag still praktiziert wird. Für die musikalische Untermalung sorgte der Bläserchor Perleberg.

Es war die Idee einer älteren Dame, die viele Nachahmer gefunden hat: An der Jacobikirche in Perleberg legen Menschen Steine für die Verstorbenen der Corona-Pandemie nieder. Quelle: Bernd Atzenroth

Annett Jura: „Jeder Mensch reißt eine Lücke“

Eva-Maria Menard, Superintendentin des Kirchenkreises, erinnerte daran, dass bereits über 80 000 Menschen der Krankheit deutschlandweit zum Opfer gefallen sind. Annett Jura betonte: „Jeder Mensch reißt eine Lücke, nicht nur in der Familie, sondern auch hier in der Stadt.“ Auch Perlebergs Pfarrerin Verena Mittermaier sprach, bevor viele der Anwesenden eine Rose für die Corona-Opfer niederlegten.

Eine schöne Sitte hat sich in Perleberg etabliert: Auf Initiative einer älteren Dame liegen an der Corona-Gedenkstelle in Perleberg auch Gedenksteine. Betreffende Dame hatte den ersten niedergelegt und viele Nachahmer gefunden. Die Steine sind bunt und tragen Aufschriften. Am Sonntag kam einer mit der Aufschrift „Gedenkstein der Corona-Toten“ hinzu.

Auf dem Pritzwalker Friedhof hat die Stadt einen Kranz im gedenken an die Pandemie-Opfer niedergelegt. Quelle: Bernd Atzenroth

Ronald Thiel legt am pritzwalker Friedhof ein Blumengebinde nieder

Mit einem Blumengebinde drückte auch in Pritzwalk Bürgermeister Ronald Thiel stellvertretend für die Stadt seine Anteilnahme für die Verstorbenen der Corona-Pandemie sowie für die Menschen aus, die Angehörige oder Freunde verloren haben. Den Kranz legte der Bürgermeister am Sonntag auf dem Grabfeld D hinter der Trauerhalle auf dem Friedhof der Stadt Pritzwalk ab und hielt eine Schweigeminute. Pünktlich um 13 Uhr läuteten in Pritz­walk wie überall in der Prignitz zum Gedenken auch die Kirchenglocken

Angesichts der zentralen bundesweiten Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen rief auch Landrat Torsten Uhe die Bürger zum Innehalten auf.

Torsten Uhe dankt allen Helfern in der Krise

Es sei schmerzlich, dass es manchem nicht mehr vergönnt gewesen ist, sich von seinen Liebsten und Angehörigen zu verabschieden, weil der Corona-Tod schneller war als sie. Das Innehalten gelte daher ebenso den trauernden Hinterbliebenen, denen trostspendende Rituale des Abschiednehmens ob der Pandemie verwehrt blieben.

Superintendentin Eva-Maria Menard, Bürgermeisterin Annett Jura und Pfarrerin Verena Mittermaier hatten sich für das Corona-Gedenken zusammengetan. Der Perleberger Bläserchor untermalte es musikalisch, und einige Anwesende legte zu Ehren Verstorbenen Rosen nieder. Quelle: Bernd Atzenroth

Uhe dankte allen Prignitzerinnen und Prignitzern und insbesondere allen ehrenamtlich Engagierten, die in den vergangenen 13 Monaten bei der Bewältigung der Krise über sich hinaus gewachsen sind. Aber die Pandemie sei noch nicht vorbei, machte Uhe deutlich. Angesichts der Verstorbenen, so Uhe, dürfe das solidarische Miteinander in dieser Zeit nicht nachlassen als Garant für die Bewältigung weiterer Herausforderungen in dieser schweren und komplizierten Zeit.

Auch Annett Jura möchte die Menschen dafür „gewinnen, mit möglichst wenigen Verlusten durch den weiteren Verlauf der Pandemie zu kommen“.

Von Bernd Atzenroth