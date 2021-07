Die Prignitz hilft den Hochwasseropfern

Pritzwalk

Aus der Prignitz ist Hilfe in die Katastrophengebiete im Westen Deutschlands unterwegs. Während der Landkreis 100 000 Euro für den Wiederaufbau bereitstellen will, bereiten sich ehrenamtliche Mitglieder des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf die Fahrt nach Rheinland-Pfalz vor.

Am Sonnabend früh um 5 Uhr soll es für die vier Prignitzer von Pritz­walk aus losgehen, wie DRK-Kreisbereitschaftsleiter Marc Histermann berichtet. Vier Mann aus verschiedenen Fachbereichen des Kreisverbandes werden gebraucht, um die Logistik zu unterstützen.

Die beiden Sanitäter Stephan Gellert und Roberto Buschow, Feldkoch Karol Kmita und Steffen Rösinger, der erst seit vier Wochen beim DRK aktiv ist, machen sich mit zwei Fahrzeugen plus Anhänger auf den Weg nach Koblenz, wo sie am Abend erwartet werden.

Sie bringen fünf Notstromaggregate aus den Kreisverbänden Uckermark-West, Märkisch-Oderland Ost sowie Märkisch-Oder-Havel-Spree in die vom Hochwasser schwer getroffene Region. Am Sonntag kehren die vier wieder zurück.

Ursprünglich hatten sich 200 Brandenburger auf einen Einsatz in Rheinland-Pfalz vorbereitet, darunter auch 100 Kräfte des DRK aus insgesamt sieben Kreisverbänden. Am Freitag wurde das Hilfeersuchen jedoch zurückgezogen und der Einsatz erst einmal gestoppt. Wie das Brandenburgische Innenministerium mitteilte, stünden die Frauen und Männer bei Bedarf weiterhin zur Verfügung.

Der Landkreis Prignitz stellt dagegen finanzielle Hilfe in Aussicht und will 100 000 Euro in die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überweisen. Darauf haben sich Landrat Torsten Uhe, Kreistagsvorsitzender Harald Pohle und die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen verständigt.

Damit stellt der Landkreis 77500 Euro zur Verfügung, die ursprünglich 2002 und 2013 für die Hochwasserhilfe in der Prignitz eingegangen und nach Auszahlung der beantragten Unterstützung übrig geblieben waren. Sie wurden mit kreiseigenen Mitteln aufgestockt.

Wer helfen möchte, kann das online auf der Internetseite www.drk.de/hochwasser machen. Die Bankverbindung des Spendenkontos lautet wiefolgt:

IBAN DE 63 370205000005023307. BIC: BFSWDE33XXX. Das Stichwort lautet: Hochwasser.

