Prignitz/Flohmärkte und Feste in Glöwen und Berge - Die Prignitz lädt ein: Dorffest in Glöwen und Wochenendmarkt in Berge

Gleich zwei Flohmärkte laden am 14. August zum Bummeln ein: In Glöwen im Rahmen der Veranstaltung „Dorf und Straße“ und in Berge bei der sechsten Auflage des Wochenendmarktes.