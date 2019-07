So halten es die Tiere bei der Hitze im Tierpark aus

Perleberg Perleberg - So halten es die Tiere bei der Hitze im Tierpark aus Wichtig ist das Wasser. Es ist verdammt heiß. Für die Tierpfleger ist die Arbeit im Perleberger Tierpark schweißtreibend. Die Tiere hingegen lassen sich mit kleinen Snacks zwischendurch verwöhnen.

Der Tierpfleger Carsten Gliesche ist der Retter in der Not: Er sorgt mit vielen weiteren Mitarbeitern dafür, dass alle Tiere bei der Hitze immer was frisches zu Essen und zu Trinken haben. Quelle: Marcus J. Pfeiffer